Als je 3 keer per week fast food eet heb je meer kans op psychische problemen

Je hebt geen goede avond gehad, als je niet ontwaakt in een walm van knoflooksaus. Je wordt wakker met een enorme kater, trekt je plakkerige, pijnlijke lichaam uit bed, en voelt de paprikachips onder je bezwete rug kraken. Natuurlijk heeft de drank je uitgedroogd en voel je je alsof je al met één been in het hiernamaals staat. Maar wat als die zeventien nuggets die je om vier uur ‘s nachts hebt gegeten ook een van de oorzaken is dat je je zo verrot voelt?

Volgens een studie die vorige week werd gepubliceerd in het tijdschrift Nutritional Neuroscience, kun je misschien maar beter twee keer nadenken over die megabestelling bij de McDonald’s. Zoals in The Guardian te lezen is, bleek uit het onderzoek dat jongvolwassenen tussen de 18 en 29 jaar die driemaal per week fastfood eten, meer last hebben van angst en depressies dan jongeren die dit niet doen.

*Stopt nugget weer langzaam terug in de doos*

Hoewel fastfood met veel verzadigde vetten schadelijk blijkt te zijn voor de psychische gezondheid van jongvolwassenen, draagt ook te weinig vlees bij aan een neerslachtige stemming. Jonge mensen tussen de 18 en 29 jaar die weinig vlees eten (minder dan drie keer per week), hebben vaker last van een psychische problemen. Sorry groenten.

Dit is niet het eerste onderzoek dat eten in verband brengt met psychische problemen. Een groot Spaans onderzoek heeft dit jaar een duidelijk verband gevonden tussen depressie en wat je eet, en dat terwijl bakken je slechte humeur juist zou moeten verbeteren. Zelfs de smaak van voedsel kan je humeur beïnvloeden. Onderzoek uitgevoerd door de instelling Fifth Sense ontdekte dat 43 procent van de mensen met reuk- en smaakverlies hierdoor een depressie krijgt.

Dus de volgende keer dat je strontchagrijnig bent, bedenk dan dat die kapsalon die je ‘s nachts hebt verorberd misschien uit moet foeteren en niet je huisgenoten.