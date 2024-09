Volgens personeel is het jouw eigen dronken schuld dat supermarkten tijdens Koningsdag de deuren sluiten

Het is weer zo ver, beste mede-patriotten. Onze koning a.k.a. Prins Pils mag er weer een streepje bijzetten. Behalve voor de 150 gelukkigen die dat samen met hem aan een tafel op het Koninklijk Paleis mogen vieren, betekent dat maar een ding: we gaan weer massaal met oranje boa’s om de straat op om met z’n allen dronken een fantastische tijd te hebben.

Het is jammer dat supermarkten dronken worden nogal lastig maken. Veel filialen zijn gesloten op het moment dat we ze het meeste nodig hebben. En bij het luttele aantal supermarkten dat wel open is, mogen we maar één schraal biertje per persoon halen. En dat na drie kwartier lang in een drukke kassapolonnaise te hebben gestaan, tussen mensen die waarschijnlijk Sjaak en Janne heten en naar oranjebitter stinken.

Een vriendin die in de grootste supermarkt van Amsterdam-centrum werkt vertelde me dat ze dit jaar voor het eerst tijdens Koningsdag gesloten zijn. Mijn brein werd overgenomen door één simpele vraag: Waarom?! Supermarkten doen toch gouden zaken op Koningsdag? Het antwoord moeten we volgens haar zoeken bij ons eigen dronken supermarktgedrag.

Ik sprak vijf kassamedewerkers over de meest bizarre dingen die zij meemaakten tijdens Koningsdag en hoe de verjaardag van de Koning voor hen allesbehalve een feestje is.

Jounaina (25) werkt in een supermarkt in Amsterdam

Onze winkel is altijd gesloten tijdens Koningsdag. Behalve één keer twee jaar geleden en toen werd direct bevestigd waarom we nooit open zijn. Ik werkte die dag bij de servicebalie toen er een geschrokken klant naar mij toe kwam. Er zat een man voor de winkel te poepen terwijl het vet druk was. Ik snelde naar de ingang en zag hem nog net op z’n hurken zitten om het vervolgens op een rennen te zetten. Ik was zo verbaasd dat ik niet wist wat ik moest doen en het opruimen ging me echt te ver. Uiteindelijk heeft mijn collega kokhalzend met een kartonnetje en een emmer zijn drol opgeruimd. Het was nog een grote drol ook.

Verder heb je tot het bespottelijke toe discussies over de omvang van één alcoholconsumptie. Het is echt niet erg om een paar keer uit te leggen dat dat één biertje inhoudt. Maar als je 500 keer op een dag moet uitleggen dat één alcoholconsumptie niet hetzelfde is als één sixpack of één krat bier, word je daar op een gegeven moment echt gek van. Vaak weten mensen het wel, maar proberen ze het toch. Van degenen die het niet weten begrijp ik het ook wel, sta je een halfuur in de kassa om vervolgens te horen dat je maar één blikje mag.

Danielle (28) werkt in een grote supermarkt in het centrum van Amsterdam

Werken tijdens Koningsdag is over het algemeen best gezellig, want iedereen die komt is in een feeststemming. Vaak vragen klanten of we een slokje van hun bier willen of krijgen wij ook een biertje ‘voor als we klaar zijn met werken’. Het komt ook regelmatig voor dat je klanten herkent van de avond ervoor. Dan staan ze een paar uur later doorgesnoven aan je kassa. Best gezellig.

“Een dronken jongen riep dat hij zijn haren oranje had geverfd voor de koningin. Hij trok zijn broek naar beneden om te laten zien dat hij inderdaad ook zijn balhaar oranje had gespoten.”

Het meest bizarre wat ik meemaakte was toen vier gasten besloten hun blaas te legen in de winkel. Mijn collega riep verschrikt dat ik moest komen en jawel daar stonden vier mannen op een rij te pissen in het chipsschap. Gewoon broek naar beneden en lul in hun hand. Het waren geen opstandige pubers, maar volwassen mannen van rond de dertig. Voor zover ik kon beoordelen, stonden ze strak van de pillen. Gelukkig was de meeste chips al op.

Een andere keer toen ik bij de servicebalie stond riep een dronken jongen dat hij zijn haren oranje had geverfd voor de koningin. Ik vroeg of hij echt al z’n haar oranje had gemaakt, waarop hij zijn broek naar beneden trok om te laten zien dat hij inderdaad ook zijn balhaar oranje had gespoten. Dat had ik echt niet hoeven zien.

Mohammed (24) werkt in een supermarkt in het centrum van Utrecht

Koningsdag is heel dubbel; er hangt een gezellige stemming en iedereen viert feest. Maar tegelijkertijd heb je zoveel irritante discussies en conflicten dat die feeststemming snel bekoelt. Er wordt ook bizarveel gejat – voornamelijk alcohol. Vorig jaar hadden we op een gegeven moment zeven winkeldieven tegelijk opgesloten. Maar ons filiaal is daar helemaal niet op gemaakt, dus zaten ze in een heel klein hokje gepropt. Dat is natuurlijk vragen om problemen. Toen ze het met elkaar aan de stok kregen, hielp een van de dieven mee om de boel te managen. Hij sprak zijn mededieven vaderlijk toe dat ze nu eenmaal zelf iets gejat hadden en daarom de consequenties moesten accepteren. Heel grappig. Uiteindelijk ben ik altijd blij als Koningsdag weer voorbij is, maar eigenlijk ben ik altijd wel blij als de werkdag er weer op zit.

Fatima (23) werkt in een supermarkt in Amsterdam

Persoonlijk werk ik het liefst niet tijdens Koningsdag, omdat je als caissière voornamelijk vervelende discussies met klanten hebt. Het lijkt wel alsof alle normen en waarden niet meer gelden. Mensen die de winkel gebruiken als een soort lunchplek en uit de schappen eten. En als je mensen daarop aanspreekt, krijg je de wind van voren. Vaak kun je met mensen die zó dronken zijn geen normale gesprekken meer voeren. Ik laat ze dan maar hun saucijzenbroodje opeten.

“Soms begrijp ik überhaupt niet dat mensen nog alcohol komen kopen als ze al zo lam zijn dat ze omvallen. We hebben wel eens iemand uit het wijnschap moeten trekken.”

Ook neemt de eeuwige discussie over leeftijd en alcohol op deze dag een buitenproportionele omvang aan. En sinds de gemeente heeft bepaald dat er maar één alcoholconsumptie per persoon verkocht mag worden, krijg je hier ook veel discussies over. Soms begrijp ik überhaupt niet dat mensen nog alcohol komen kopen als ze al zo lam zijn dat ze omvallen. We hebben wel eens iemand uit het wijnschap moeten trekken. Koningsdag in de supermarkt moet je eigenlijk zo zien: alle schappen zijn vol, behalve dat van de alcohol.

Omar (28) werkte jarenlang in een grote supermarkt in het centrum van Amsterdam

Elk jaar is het weer een gekkenhuis in de winkel. Ellenlange discussies aan de kassa over de hoeveelheid alcohol en id-kaarten. Veel dronken mensen die gewoon eten of drinken uit de schappen pakken en vast beginnen te eten voordat ze überhaupt betaald hebben. Als ik ze er op aanspreek, krijg je antwoorden als ‘Ik wilde het gewoon even proberen’ of ‘Even proeven of het lekker is’. Deze mensen worden dan vriendelijk naar de kassa geëscorteerd om alsnog af te rekenen. Vaak vind je aan het einde van de dag ook overal lege verpakkingen.

Het meest frappante vind ik dat mensen onze winkel als openbaar urinoir gebruiken. Tijdens Koningsdag zijn we niet met veel mensen in de winkel zelf aanwezig, dus we kunnen niet alles in de gaten houden. Op een gegeven moment kwam er een medewerker naar mij toe dat het hele magazijn naar urine stonk. Toen we de camerabeelden terugkeken, zagen we dat er een vent het magazijn in liep, even om zich heen keek en zijn blaas leegde in een hoekje. Hij moest echt nodig, want er kwam behoorlijk wat uit. Het heeft nog een paar dagen geduurd voor de stank weg was.