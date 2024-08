Volgens ‘The Passion’ is Brainpower nog steeds de enige échte rapper van Nederland

Om eerlijk te zijn had ik nooit in m’n leven verwacht dat ik deze woorden zou tikken, maar nu is het moment er toch: wat gaat Brainpower oorverdovend lekker de laatste tijd, zeg. Hij stond dit jaar alleen al zo’n vierhonderd avonden op een uitverkocht Vrienden van Amstel Live-podium, en profileert zich – dit meen ik oprecht – als een welbespraakte, slimme hiphopdeskundige achter de desk van RTL Boulevard. Het lijstje met dingen die Gertjan niet kan wordt kleiner en kleiner, en toen ik gisteren naar een uitzending van Jinek keek brak m’n klomp in duizend minuscule splinters: Brainpower is namelijk heilig verklaard.

De nieuwe hoofdrolspelers van het jaarlijkse EO-spektakel The Passion zaten daar om aan ons – nederige sterfelijke wezens – te vertellen wat ze dit jaar gaan doen en wat hun moeders ervan vinden dat ze uitverkoren zijn. Tommie Christiaan is Jezus (spoiler: hij sterft aan het eind) en Glennis Grace is Maria. Maar belangrijker: Petrus – een van de main-goons van Jezus en inmiddels al jaren doorbitch en bewaker van de gastenlijst in Club Heaven –wordt dit jaar vertolkt door Brainpower. En, om dit allemaal nog sicker te maken: hij gaat naast acteren ook nog rappen.

Dat er dit jaar voor het eerst wordt gerapt in het Bijbelverhaal was zeer zeker te verwachten. The Passion wordt dit jaar namelijk gefilmd in de Bijlmer, en tja, dat daar wel eens een nummertje wordt gerapt is zelfs op de EO-burelen een welkbekend feit. Al sinds het begin van hiphop in Nederland is de Bijlmer een van de – zo niet meest – toonaangevende plekken, en daarom is het meer dan logisch om Gertjan Mulder uit Alphen aan de Rijn te kiezen als eerste, heilige rapper, in plaats van een boegbeeld van de wijk als Ray Fuego of Akwasi.

Er wordt dit jaar voor het eerst gerapt in The Passion. Gertjan Mulder, beter bekend als Brainpower, vertelt erover bij #Jinek pic.twitter.com/w4Zogqyw9t — KRO-NCRV docuseries (@docu_series) February 14, 2018

Chapeau, EO! Goed gedaan.