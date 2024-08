Voyeuristische kiekjes van het vrouwelijke alter ego van een mannelijke fotograaf

In de jaren zeventig begon een fotograaf uit Californië aan een reeks zelfportretten. Niet als zichzelf, maar als April Dawn Alison, zijn vrouwelijke alter ego. Het project duurde een slordige dertig jaar en nu zijn de zelfportretten verzameld in April Dawn Alison, een boek dat deze maand verschijnt bij uitgeverij MACK.

Het boek bevat essays van schrijver en criticus Hilton Als, kunstenaar en televisieproducent Zackary Drucker en Erin O’Toole, een curator van het Museum of Modern Art in San Francisco. De foto’s van Alison laten volgens O’Toole “een rijk innerlijk leven” zien.

“In de foto’s zit zowel humor als bezieling, en evenveel vreugde als eenzaamheid,” schrijft O’Toole. “De fotograaf belichaamt een breed scala aan vrouwelijke types uit de reclamewereld, films en pornografie. Ze schakelt moeiteloos tussen filmsterren in strakke truien, truttige tantes met hooggesloten blouses, pin-upmodellen in bikini, huisvrouwen met rubberen afwashandschoenen, Franse kamermeisjes in gesteven witte schorten en onderdanige SM-types in beha’s en slipjes.”

Bekijk hieronder een paar foto’s uit de serie.

Alle foto’s uit April Dawn Alison, via San Francisco Museum of Modern Art. Verkregen via Andrew Masullo. Eigendom van SFMOMA en MACK.

