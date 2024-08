Vrijheid, blijheid: Horst Festival is terug

Niemand begrijpt nog iets van al die corona-maatregelen en je hebt hoogstwaarschijnlijk geen idee of er deze zomer nu wel of geen festivals georganiseerd worden in België. Hier is alleszins één heldere en duidelijke mededeling: Horst Arts & Music Festival gaat door op 10, 11 en 12 september 2021.

70 artiesten strijken neer op de ASIAT-site, een voormalig militair terrein in de schaduw van twee gigantische koeltorens, dat twee jaar geleden al werd uitgetest en goedgekeurd.

Horst is naast een muziek- ook een kunstenfestival. Op het festivalterrein van leegstaande pakhuizen en ongebruikte oefenterreinen kan je ook een (architecturale) expo bezoeken die de vlezigheid van het menselijke lichaam viert (want die hebben we o zo gemist).

Zoals gewoonlijk is de line-up ijzersterk. Hier een lijst van 9 artiesten voor wie we onze allerbeste moves zullen bovenhalen.

Ascendant Vierge

Mathilde is singer-songwriter, Paul Seul producer en mede oprichter van Casual Gabberz – het Parijse gabber-collectief (no shit).



In 2019 brachten ze ‘Influenceur’ uit, hun eerste samenwerking. De snelle, futuristische techno-beats in combinatie met Mathilde’s zweverige operastem hebben iets brutaals en zorgen ervoor dat je nog maar aan één ding kunt denken: dansen. Zonder daarbij na te denken over de apocalyptische toekomst die ons (mogelijk) te wachten staat.

Aïsha Devi

Laat ons je strandhanddoek zien en we vertellen je wie je bent. Aïsha Devi is een producer met een belachelijk goede smaak, een troef die ze kweekt in haar visuele universum en combineert met het vermogen om haar publiek mee te slepen in een spirituele, muzikale zoektocht. Ze mediteert intussen al tien jaar, en dat kun je horen. Om de een of andere reden voelen we ons ook verplicht om haar Nepalese en Tibetaanse afkomst te vermelden (ze woont in Zwitserland). De bedoeling is niet per se om je laten dansen, wel om je hele lijf los te maken – zweten is toegestaan.

Avalon Emerson

Avalon Emerson draagt een rechthoekige bril met een dubbel montuur en gooit af en toe een VHS-achtig effect over haar visuals. Haar muziek werd ongetwijfeld al omschreven als “retro-futuristisch”, maar dat ligt vooral aan het inspiratiegebrek van de schrijvers in kwestie. Het belangrijkste om te onthouden, is dat ze graag en veel experimenteert op het podium.

Circle of live

Circle of live is een concept van de Zweedse artiest Sebastian Mullaert, die telkens twee artiesten uitnodigt om samen een set mee te improviseren. Deze keer zijn dat DJ Steevio (UK) en producer Peter van Hoesen (BE), resident-DJ van de vroegere TECHNOON-feestjes op zondagnamiddag in Brussel. Maak je klaar voor een reisje naar de goeie ouwe tijd.

Fais Le Beau & Vieira

Voor deze kutperiode begon, had Gay Haze het geschopt tot een van de beste feestjes in Brussel. Het was het soort feest waar je ongestoord jezelf kon zijn, zonder dat iemand daar een mening over had. Gewoonlijk was er ook heel veel zweet, en daar zit dit DJ-duo voor iets tussen.

MIMI

Wij leerden MI MI kennen toen ze met haar collectief Lait De Coco draaide op onze VICE Party in 2019. Ze delen een passionele liefde voor niet-Europese muziek, en die is ook in haar solo sets te voelen.

For all queens! avec MC Zelda Fitzgerald ft. Arakaza b2b Michiko

“Mensen willen onze shows zien, maar niet ons verhaal. Ze willen ons zien dansen als apen en dan weer naar huis vertrekken.” ‘For all Queens!’ doet ons hopen op een Belgische ballroom-scene die de naam waardig is: politiek geëngageerd, en met respect voor de kernwaarden van de scene. Naar hun show gaan kijken is goed, interesse tonen in waar ze voor staan nog veel beter.

KI/KI

Was jij in je jonge jaren fan van Tiësto (en lachte iedereen je daarmee uit)? Geen paniek, er is nog niks verloren. KI/KI’s vader was ook helemaal into dit soort dingen, en het werd een bron van inspiratie voor zijn dochter. KI/KI, gevestigd in Amsterdam wordt wel eens vergeleken met een orkaan. Haar sets zijn zo energiek en aanstekelijk dat het pijn doet om te blijven zitten.

Teki Latex & Vlada

Als je nog nooit van Teki Latex hebt gehoord, stel ik voor dat je een dag vrijaf neemt en het internet even binnenstebuiten keert. Extreem boeiende kerel, dit.



Vlada is afkomstig uit Moskou en reist al sinds haar achttiende de wereld rond om muziek te maken. En in die muziek is er maar één constante: ‘t is altijd een opgefokte boel.

