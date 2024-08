We spraken vrouwen die niet hebben gewacht tot de kappers weer open gingen

Maandag mogen kappers in heel Nederland eindelijk weer open. Wekenlang waren ze dicht, de friseurs die het haar spik en span maken. De vraag is: wat gaan zij aantreffen? Pony’s van een meter, gore, uitgegroeide matten, uitgroei waar je u tegen zegt? Sommige vrouwen lieten het er niet op aankomen, en zetten rigoureus de tondeuse in hun haar. Wij spraken vijf van hen om te vragen waarom ze dat deden, of ze blij zijn met het resultaat en hoe hun omgeving reageerde.



Titia (35), dj

Dat er voor Titia veel veranderd is, en dat zij als dj momenteel geen inkomsten heeft, is een harde maar daarom niet minder ware conclusie. Wat ze nu doet? Kijken naar wat echt belangrijk is.

“Ik drink al drie maanden niet, ik had behoefte aan een thrill. De druppel was toen mijn lieve surrogaat-omaatje onlangs overleed aan corona. Ik stond met acht man op de crematie, ik vond het te zielig,” vertelt ze. “Later stond ik onder de douche, en ik dacht: dit is het moment.”

Foto’s door Lotte van Raalte

“Ik heb zonder spiegel mijn hoofd kaalgeschoren. Ik vond het voor mezelf belangrijk om het moment vast te leggen, vandaar dat ik een vriendin heb gevraagd om het te filmen. Toen zij de spiegel voor mij voorhield, zag ik het voor het eerst. De adrenaline schoot door m’n lijf.”

In haar omgeving reageerde iedereen positief – alleen haar bezorgde vader belde op om te vragen of het wel goed ging. “Als ik nu in mijn nakie in de spiegel kijk, zie ik meer een vrouw dan voorheen – dat zit in zoveel meer dan lang haar hebben. Ik ben 35 en voor het eerst voel ik mij een vrouw in plaats van een meisje. Het heeft er ook mee te maken dat ik vind dat al die bedachte regels over wat vrouwelijk of mannelijk is een flink eind op moet zouten, het is te ouderwets. Meestal denken mensen dat een kale vrouw ziek, lesbisch, een skinhead, anti-hetero of tegen alle normen is. Ik denk dat ik van dat alles wel iets heb, maar in principe heb ik nu niets meer om achter te verbergen. Het is heel bevrijdend. Als ik nu in de spiegel kijk, heb ik het gevoel dat ik heel dichtbij mezelf sta.”

Lena Bo (19), student Beeldende Kunst

Toen Lena Bo vorig jaar haar eerste tatoeage nam, voorspelde haar vader al dat ze dit jaar kaal zou gaan. Hij vindt het mooi en hij is er gewend aan geraakt, maar hij vond het alsnog wel een beetje gek.

Lena kijkt nu wel wat anders naar zichzelf in de spiegel. Ook toen zij uit de kast kwam wist ze niet of ze meer een mannelijke of vrouwelijke versie was van zichzelf. “Tsja, nu ben ik kaal. Ik merk wel dat ik meer mannelijkheid voel, ook al klinkt dat gek. Nu zou ik niet zo snel een rokje aandoen, eerder een oversized shirt. Waarom eigenlijk? Dat weet ik ook niet zo goed.”

Volgens de maatschappij moeten vrouwen lang haar hebben, denkt Lena Bo. Daarom vond ze het heel spannend om kaal te gaan. “Wat het meeste is veranderd, is dat ik een stap in de goede richting naar zelfverzekerdheid heb gezet. Van mezelf houden, dingen durven met mijn lichaam en überhaupt gewoon dingen durven doen.’’

Daarnaast is Lena Bo ook heel erg blij dat ze niet zo veel reacties heeft gehad. Het lijkt namelijk niet echt te stroken met dat zij in de veronderstelling was dat de maatschappij van vrouwen eist dat ze lang haar hebben. ‘‘Het is net zoals je puntjes eraf knippen, het wordt gewoon geaccepteerd. Dat is zeker ook een goede stap in de richting van onze maatschappij, aangezien mensen er geen big deal van maken.’’

Geerte (26), creatief producer

De tondeuse erbij pakken was voor Geerte niet zo’n big deal.Sterker nog: het voelt alsof ze altijd al kaal is geweest.

Ze heeft ervoor gekozen om zonder enige reden haar haar eraf te scheren. Ze had er gewoon zin in. Geerte vindt kaal zijn nu zo chill dat ze zich afvraagt waarom ze het niet eerder heeft gedaan.

Foto’s door Nol Cobben

Er is letterlijk niets veranderd in haar leven nadat ze zich heeft kaalgeschoren. Wat Geerte er wel interessant aan vindt, is dat kale vrouwen als iets heel stereotyperends worden gezien. “Mensen zien kaal vooral als heel masculien, en lang haar als feminien. Dat is een soort overkoepelende mening, maar dat klopt niet. Dat voel ik niet.”

Haar enige tip voor vrouwen die zich willen kaal scheren, maar dat niet durven: “Gewoon doen! Niet in hokjes denken.”

Jasmin (25), muzikante

“Je kan het hebben!”, hoort Jasmin het vaakst. Allerlei scenario’s gingen door haar hoofd heen, ze ging ervan uit dat de meeste mensen zouden schrikken van haar actie, maar integendeel.

Jasmin is liever moedig dan mooi. ‘‘Ik zat heel erg in mijn onzekerheid, ik dacht dat mensen mij er mannelijk uit zouden vinden zien, of jongensachtig. Terwijl iedereen vond dat ik er juist vrouwelijker uit zag, voornamelijk mijn gezicht.’’

Foto (links) door Nyré Tiessen.

“Ik begon eerst met knippen, maar toen dacht ik: fuck it. Ik zette mijn verstand op nul en ik forceerde mezelf. Op het moment dat ik mijn kale hoofd door mijn haar heen zag werd ik heel emotioneel. Misschien is dit wel het meest dichtbij wat ik kan komen toen ik een baby was.”

Door de gekte van de quarantaine was er een extra motivatie om iets geks te doen, vertelt Jasmin. ‘‘Ook om dieper te gaan in het proces van loslaten en de confrontatie met mezelf aan te gaan. Ik wist dat ik veel stereotyperende beelden in mijn hoofd had van wat het zou betekenen. Ik had gewoon de behoefte om dat aan te gaan en te bekijken wat dat met mij zou doen.’’

Jasmin is van plan om haar kale hoofd bij te houden. “Ik merk dat ik langer in dit moment wil blijven. De vorige keer toen ik het kort knipte, zat ik juist in het proces van het terug laten groeien. Het groeit bizar snel terug. Ik heb nu zo een schattig donsvachtje op mijn hoofd en ik vind het heel cute. Het is enigszins cute, ook een beetje weird. Nu snap ik waarom ik me vorige week kwetsbaarder voelde dan nu, want toen had ik bijna helemaal geen haar. Haar kan gezien worden als een soort beschermingsmechanisme, als iets waar je je achter kan schuilen. De kleine centimeters die nu uit mijn hoofd komen, voelen als een veilige zone.’’

Al haar angsten heeft zij losgelaten, volgens haar zit het allemaal in het hoofd. ‘‘Zie ik er dan nog wel als een muzieklerares uit? Of vrouwelijk genoeg? Zullen jongens mij nog wel leuk vinden? Meisjes? Dat ik daar bang voor was, snap ik niet.’’

Er is fysiek veel veranderd, maar het gene wat Jasmin zich het meest realiseerde nadat zij zich kaal schoor was dat er niet was veranderd. Alles was hetzelfde. ‘‘Dat vond ik een interessante waarneming, no one fucking cares. Wat boeit of je haar hebt of niet. Je bent precies dezelfde persoon.’’

Romy (28), creative director

Klaar met haar kapsel was ze helemaal niet, ze vond het juist heel erg leuk. Maar Romy was er klaar voor om zichzelf écht te zien, zegt ze.

Haar moeder is kapster, haar allergrootste droom was dat haar moeder het eraf zou halen. “Mijn moeder had er eerst wel moeite mee, dat duurde maar een halfuurtje. Toen hebben we het samen gedaan, het was wel echt fijn dat ik het samen met mijn mama kon doen.”

“Het is alsof ik mezelf nu pas ontmoet, alsof ik mezelf nog nooit eerder heb gezien dan nu. Ik kan het mij ook niet voorstellen om terug te gaan naar lang haar.’’ Romy zit al twee jaar in een ontwikkeling om zichzelf volledig te accepteren. ‘‘Daarom denk ik ook dat het nu het moment was, de laatste stap, je wordt zo kwetsbaar als al je haar eraf is. Je wordt geconfronteerd met jezelf, dit is een soort laatste stap naar de liefde naar mezelf toe. Ik ben nu op mijn kwetsbaarst, en dat is wat ik altijd al wilde.’’

Ook vindt Romy zichzelf nu heel erg mooi. ‘‘Ik kijk iedere ochtend in de spiegel en dan denk ik: ‘oh mijn god!’. Ik denk dat ik nu het meest naar de essentie van mij als persoon ben gegaan. Ik kan nu letterlijk niets meer verbergen. Als m’n gezicht nu een dag niet zo fijn is, of fijn voelt, dan is er geen mogelijkheid om het te verbergen met mijn haar. Dit is wie ik ben!’’