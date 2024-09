Waar komt het woord ‘broodjeaapverhaal’ eigenlijk vandaan?

Door de tijd heen hebben eet- en drankgerelateerde woorden zich in Nederlandse uitdrukkingen en gezegden genesteld. We gebruiken ze dagelijks, maar hebben geen idee waar ze vandaan komen. Wat is het verband tussen een boontje en een loontje? Wie ventileerde ooit zijn of haar woede door een appeltje met iemand te schillen? Hoezo is komkommertijd iets negatiefs? In deze rubriek zoeken we het uit.

In Oss, het Brabantse stadje waar ik vandaan kom, houden mensen wel van een snack. Een vriend van me beweerde laatst zelfs dat Oss de hoogste cafetaria-dichtheid van Nederland heeft – en dat zou maar zo waar kunnen zijn. Maar toch zijn Ossenaren altijd een beetje voorzichtig als het op shoarma aankomt. Lange tijd ging namelijk het huiveringwekkende verhaal dat een Osse shoarmaboer zijn kwakje vroeger door de knoflooksaus roerde. Mensen zouden geklaagd hebben over de aparte smaak en zelfs ziek zijn geworden van het eten bij de grillroom. Als we het verhaal mogen geloven, kreeg de tent niet veel later een bezoekje van de voedsel- en warenautoriteit. Naast een (op zijn zachtst gezegd) gebrekkige hygiëne zouden er in totaal vijf verschillende mannen een persoonlijke bijdrage geleverd hebben aan de saus.

