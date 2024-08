Waarom is het eigen risico zo hoog?

Headerfoto via Pixabay-gebruiker marionbrun.



Volgens het nieuwe regeerakkoord wordt het eigen risico deze kabinetsperiode bevroren op 385 euro per jaar. Te gek dat het voor het eerst sinds de invoering in 2008 niet stijgt, maar de premies doen dat natuurlijk ter compensatie wel. Oppositiepartijen GroenLinks, PVV, Partij voor de Dieren, SP en PvdA willen het eigen risico helemaal afschaffen. SP-leider Emile Roemer noemt het eigen risico vaak “een “boete op ziek zijn” die niets te maken zou hebben met het solidariteitsprincipe van het zorgverzekeringsstelsel.” Jesse Klaver, de fractievoorzitter van GroenLinks, zegt op Facebook dat het kabinet mensen in de steek laat. “Het regeerakkoord is doordrenkt met oneerlijke keuzes. Het eigen risico wordt niet afgeschaft, terwijl de zorgpremies stijgen.”



Je betaalt eigen risico zodra je gebruik maakt van zorg. De eerste 385 euro aan kosten gaan niet naar je verzekering, maar zijn voor eigen rekening. De overheid wil je hiermee bewuster maken van de kosten die je maakt.



Sinds het eigen risico in 2008 werd ingevoerd met een startbedrag van 150 euro is het elk jaar met zo’n 10 euro gestegen. Behalve in 2013, toen sprong het ineens van 220 euro naar 350 euro. In dat jaar werd er 300 miljoen euro op de zorg bezuinigd, en werd zelfs besloten dat rollators niet meer vergoed werden.



Lees verder op VICE Money.