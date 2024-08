Waarom je als volwassene nog steeds onder de acne kunt zitten

Tenzij je een van die alom benijde geluksvogels was, is de kans groot dat je in de puberteit last had van de nodige acne. “Het is maar tijdelijk,” probeerde je moeder je gerust te stellen, “iedereen heeft last van puistjes.”

Toch heeft je hypothetische moeder niet helemaal gelijk. Hoewel 80 procent van de mensheid op een bepaald punt in zijn leven met acne te maken heeft, gaat dat voor de meerderheid van ons over naarmate we ouder worden. Maar ongeveer 40 procent van mannen én vrouwen tussen de 20 en 30 jaar hebben ook op volwassen leeftijd nog last van pukkeltjes, blijkt uit recent onderzoek. “Het is helemaal niet ongewoon om volwassen patiënten te behandelen voor hun acne,” vertelt Roslyn George, directeur van het Wilmington Dermatology Center in de Amerikaanse staat North Carolina. Maar hoe is dat in vredesnaam mogelijk?

Om bij het begin te beginnen: in je pubertijd zijn je puistjes vooral aan je op hol geslagen hormonen te wijten – en ze verdwijnen niet op magische wijze als je eenmaal oud genoeg bent om legaal een biertje achterover te slaan. Vrouwen hebben er vaker last van dan mannen, vertelt George. “Of het nou komt doordat je een kind gebaard hebt of door ouderdom, hormonen veranderen continu,” zegt ze – en als ze dat doen, ben je vatbaarder voor een nieuwe ronde puistjes.

Maar zoals gezegd, betekent dat niet dat mannen er helemaal ongeschonden vanaf komen: testosteronpieken, zeker pieken die veroorzaakt worden door voedingssupplementen, kunnen acne veroorzaken. Dit komt doordat verhoogde levels androgenen, oftewel mannelijke hormonen, een invloed kunnen hebben op de talgklieren. Die klieren scheiden talg af die poriën kan verstoppen, wat vervolgens tot puistjes kan leiden, legt George uit.

Ook je eetpatroon speelt hierin een rol. In een onderzoek door Journal of the American Academy of Dermatology uit 2016 werd een verband aangetoond tussen voedingspatronen met een hoge glycemische waarde (helaas behoren hier ook gebakken aardappelen, broodjes en tortilla’s toe, zoals hier te lezen is) en een verhoogd risico op acne. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat voedsel met een hoge glycemische waarde ontstekingsreacties lijkt uit te lokken.

Cortisol, een steroïde, maakt ook vaak deel van het probleem uit. In situaties waarin je veel druk ervaart, circuleert dit hormoon door je lichaam. “Chronische, matige stress zorgt ervoor dat de bijnieren stapsgewijs en continu een overvloed aan cortisol uitscheiden,” legt Mary Lupo, klinisch professor dermatologie aan Tulane University in New Orleans, uit. Dat zorgt ervoor dat er een overschot aan talg wordt geproduceerd.

Volgens George is de beste manier om je symptomen te bestrijden behandeling van de aangedane plek op de huid zelf met tretinoïne, een afgeleide van vitamine A die ontstekingen remt. De meeste mensen die dit gebruiken zien al na een paar weken een verbetering van zo’n 60 procent, voegt George toe. Ook Dapson, een antibioticum, kan voor verbetering zorgen, maar daar heb je wel een recept van je huisarts voor nodig. Adapaleen is makkelijker te verkrijgen, en geeft bij veel mensen verbetering.

En natuurlijk zul je het probleem nooit helemaal effectief kunnen bestrijden als je gebukt gaat onder enorme angsten. “Stress managen – of je dat nou doet door middel van yoga, meditatie of sporten – zal geheid helpen,” besluit George.

Dit artikel is eerder verschenen op VICE US.