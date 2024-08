Waarom je altijd met je vette vingers aan je telefoon zit tijdens het eten

Wat ben je nu aan het doen? Klikte je op dit artikel, omdat je de kop zag en dacht dat je dit wel wilde lezen terwijl je met één hand een enorme bak noedels naar binnen aan het harken bent en met die andere scrolt?

Niemand heeft je webcam gehackt hoor, maak je geen zorgen. In een tijd waarin we zo obsessief bezig zijn met onze telefoons en laptops, is het niet gek om er vanuit te gaan dat een grote groep mensen dit leest terwijl ze aan het eten zijn. We nemen je ook niks kwalijk. Op de bank kruipen met je warme maaltijd, een dekentje en een oude aflevering van Friends is gewoon heerlijk. Net als eindeloos veel Instagram stories bekijken onder het genot van een bord stamppot met extra veel jus. Iemand die nogal bekend met dit fenomeen is, is Taranah. “Ik kan niet in stilte eten,” geeft ze toe. “Mijn gedachten gaan dan alle kanten op en dat verpest het eten voor mij. Ik wil nergens over nadenken en me verliezen in mijn eten en televisie, het is lastig uit te leggen. Ik kan me alleen concentreren op mijn maaltijd als ik in een restaurant ben en zelfs dan is een gesprek met tafelgenoten mijn vorm van entertainment.”

Videos by VICE

Lees verder op Munchies