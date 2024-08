Waarom je altijd met je vette vingers aan je telefoon zit tijdens het eten

Wat ben je nu aan het doen? Klikte je op dit artikel, omdat je de kop zag en dacht dat je dit wel wilde lezen terwijl je met één hand een enorme bak noedels naar binnen aan het harken bent en met die andere scrolt?

Niemand heeft je webcam gehackt hoor, maak je geen zorgen. In een tijd waarin we zo obsessief bezig zijn met onze telefoons en laptops, is het niet gek om er vanuit te gaan dat een grote groep mensen dit leest terwijl ze aan het eten zijn.



We nemen je ook niks kwalijk. Op de bank kruipen met je warme maaltijd, een dekentje en een oude aflevering van Friends is gewoon heerlijk. Net als eindeloos veel Instagram stories bekijken onder het genot van een bord stamppot met extra veel jus. Iemand die nogal bekend met dit fenomeen is, is Taranah. “Ik kan niet in stilte eten,” geeft ze toe. “Mijn gedachten gaan dan alle kanten op en dat verpest het eten voor mij. Ik wil nergens over nadenken en me verliezen in mijn eten en televisie, het is lastig uit te leggen. Ik kan me alleen concentreren op mijn maaltijd als ik in een restaurant ben en zelfs dan is een gesprek met tafelgenoten mijn vorm van entertainment.”

Gbenga is ook zo iemand die het gevoel heeft dat hij meestal naar Netflix moet kijken tijdens zijn avondeten. “Ik wil voordat ik ga zitten om te eten, weten wat ik ga kijken,” vertelt hij. “Het komt bijna nooit voor dat ik mijn avondeten eet zonder een programma te kijken en als het gebeurt voelt dat heel raar. Het klopt niet.”



En niet alleen wij simpele zielen geven toe aan die behoefte om naar een scherm loeren terwijl we eten, ook beroemdheden horen bij de eet-voor-de-televisie-club. Rapper T-Pain twitterde onlangs: “Ik vertrouw niemand die een maaltijd kan eten zonder televisie te kijken. Ik kan niet eens beginnen met eten tot ik de juiste show heb gevonden.” Uiteraard ging deze tweet viral.

Maar waar komt deze obsessie toch vandaan? Volgens experts is er niet één kant-en-klaar antwoord. Charles Spence, professor experimentele psychologie aan de universiteit van Oxford en auteur van het boek Gastrophysics: The New Science of Eating , zijn er verschillende factoren die meespelen.

“De familiemaaltijd verdwijnt en veel mensen leven tegenwoordig alleen vanwege een scheiding, hun leeftijd of door onze maatschappij die verandert is. Daardoor zoeken we naar iets wat we kunnen doen tijdens het eten, bijvoorbeeld je laptop of televisie aanzetten,” legt hij uit.

Rae heeft een druk bezet leven met een eigen bedrijf. Een maaltijd voor de tv eten is voor haar quality time met haar partner. k

“Het is het enige moment waarop ik mijn partner kan zien! Ik denk dat het echt moeilijk is om te stoppen met op deze manier eten, ik ben er zo gewend aan,” zegt ze.

Misschien denk je dat eten in bed met Game of Thrones het allemaal leuker maakt, maar dan heb je het mis.

“Volgens mij is er geen bewijs dat het eten dan beter smaakt,” zegt Suzanne Higgs. Zij is professor de psychobiologie aan de universiteit van Birmingham en is gespecialiseerd in eetgewoontes. “Als we iets eten, is het op het begin meestal heel erg lekker, maar dat wordt naar verloop van tijd minder. Dit is een van de mechanismen waardoor we kunnen stoppen met eten. De televisie kan het gevoel dat eten minder lekker wordt tegenwerken, dus op die manier kan het gevoel van genieten misschien langer worden vastgehouden.”



Dat eten voor de televisie slecht is voor je gezondheid is, is al wel gevonden in verschillende onderzoeken.

“We hebben best veel onderzoek gedaan naar dit fenomeen en er zijn ook andere studies gedaan waaruit blijkt dat eten voor de televisie ervoor zorgt dat je meer eet dan wanneer je zonder enige afleiding iets nuttigt. Je bent ook minder gevoelig voor het signaal dat je vol zit,” legt Higgs uit.

Misschien lijkt het ondenkbaar, maar je kunt op een simpele manier afkicken van je eet-en-kijk-gewoonte vertelt Spence.

“Je moet de sociale aspecten van eten aanpakken als je dit probleem wilt tackelen. Als meer mensen met hun familie of vrienden zouden eten, krijgen ze minder behoefte om op andere manieren afleiding te zoeken.”

Dus, wat wordt het vanavond? Grijp je naar je laptop of zeg je dat streamingabonnement voorgoed op en bel je je ouders weer eens om bij ze te eten?