Waarom je geen hap door je keel krijgt als je liefdesverdriet hebt

Als je in de lente iemand met knalrode, opgezette en betraande ogen ziet lopen dan is diegene ófwel zijn hooikoortstabletten vergeten in te nemen óf er is zojuist een relatie gestrand. Een onderzoekje van Facebook – die, engerik dat-ie is, onze relatiestatussen nauwkeurig documenteert – toont namelijk aan dat veruit de meeste relaties in de lente worden verbroken, met een piek halverwege mei, precies nu dus.

Dat komt misschien niet echt als een verrassing. In de winter vervlechten we het liefst onze benen met die van een ander om urenlange Netflix-marathons te houden, maar als de vogeltjes weer fluiten en fladderen, willen wij dat ook. Dat fenomeen heet cuffing season: in de winter boeien we onszelf het liefst vast aan iemand ( to cuff) om door die koude, deprimerende maanden heen te komen, maar als de zon door de wolken priemt halen we als de wiedeweerga de sleutel uit het stof om uit die ketenen los te breken.

