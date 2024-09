Waarom je je eerder bezopen voelt als je vrienden ook ladderzat zijn

Ben je ooit wakker geworden nadat je gruwelijk dronken was geworden, terwijl je zeker weet dat je jezelf redelijk had gedragen? Of nou ja, in vergelijking met je vrienden? Je liet tenslotte de shotjes aan je voorbij gaan en je hebt niet gedronken van de goedkope supermarktwijn tijdens het afteren.

Nou, de wetenschap heeft nu misschien het antwoord op je mysterieuze dronken gedrag. Een nieuw onderzoek, dat gepubliceerd is in het tijdschrift BioMed Central Public Health, suggereert dat we onze mate van dronkenschap sneller baseren op hoe dronken de mensen om ons heen zijn, dan de daadwerkelijke hoeveelheid alcohol die we drinken.

Onderzoekers namen blaastesten af bij 1862 mensen die op vrijdag en zaterdag in Britse cafés te vinden waren. De gemiddelde leeftijd was 27 jaar. 400 van hen vulden een vragenlijst in waar zij hun dronkenschap, neiging tot extreem drinken, risico op gezondheidsproblemen en risico op levercirrose moesten beoordelen.

De twee datasets zijn met elkaar vergeleken, om erachter te komen dat “wanneer mensen dronken zijn en zich in een omgeving bevinden waar andere mensen ook dronken zijn, ze hun dronkenschap eerder op hun omgeving baseren […], en niet op het daadwerkelijke alcoholpercentage dat zich in hun lichaam bevindt.”

Dus als je halve liters aan het wegtikken bent terwijl je collega’s aan een blikje fris lurken, kan het zijn dat je je niet zo dronken voelt. Maar als je vrienden het zoveelste shotje tequila achterover tikken, zal jij je uiteindelijk ook dronken voelen – al probeer je het die avond rustig te houden.

Onderzoekers geven aan dat deze uitkomst gebruikt kan worden om overmatig drankgebruik en antisociaal gedrag door alcoholgebruik op openbare plekken te verlagen.

Simon Moore, medeauteur van het onderzoek en professor in volksgezondheidsonderzoek, legde het uit aan MUNCHIES: “We weten dat wanneer het aantal cafés en clubs in een bepaald gebied groeit, je sneller vervelende, alcoholgerelateerde situaties ziet. Gecombineerd met onze uitkomsten, denk ik dat we kunnen stellen dat deze vervelende situaties zullen afnemen als de locaties wat meer uit elkaar liggen, zodat er meer nuchtere mensen tussen het dronken publiek lopen.”

Moore zegt wel dat er meer onderzoek nodig is om deze theorie te testen.

Wie weet staat er binnenkort een getrainde groep nuchtere mensen om de hoek bij je favoriete stamcafé.