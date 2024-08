Waarom je zoveel honger krijgt van studeren

Bijna alle universiteiten en hogescholen werken volgens het volgende systeem: eerst heb je ongeveer acht weken lang les, waarna alle informatie van de afgelopen twee maanden compact wordt samengeperst tot een hel van ongeveer zeven dagen: de tentamenweek. Als je net als ik bent, houdt dit in dat je ongeveer zes weken lang weinig uitvoert, in de zevende week je eerste paniekaanval krijgt (“Fuuuck de tentamens zijn volgende week en mijn boek zit nog in plastic!”) en vanaf dan non-stop aan het studeren bent om de schade zoveel mogelijk te beperken.

Als je dit tot zover herkent, dan is de kans groot dat je tijdens die laatste twee weken meer eet dan je dacht dat fysiek mogelijk was. Ik noem dit de ’tentamenweekvreetbuien’. In deze periode ziet de UB eruit als een soort junkfoodslagveld, waar bijna alle vuilnisbakken uit hun voegen barsten door chips-, koek- en snoepverpakkingen. We zouden ons schuldig kunnen voelen over dit schaamteloze vreetfestijn, maar volgens de wetenschap is dat gelukkig niet nodig: we kunnen er namelijk helemaal niks aan doen.

