Waarom kitesurfers enorm uitkijken naar komende woensdag

Sinds 2013 organiseert Red Bull de Megaloop Challenge, een kitesurf-evenement waar zestien kiteboarders van over de hele wereld met elkaar het Nederlandse water op gaan om zich door extreem harde wind tientallen meters de lucht in te laten hijsen. Het doel van deze dag cojones tonen voor gevorderden? Het maken van de allerdikste Megaloop.

Ja, dat kwam uit de naam van het evenement eigenlijk al best wel naar voren. Maar wat is dat dan precies, zo’n megaloop? Het is eigenlijk gewoon een kiteloop, een truc waarbij je met je kite hoog de lucht in springt en vervolgens de kite 360 graden rondtrekt – de loop – maar dan hoger, groter en harder.

Videos by VICE

De Megaloop Challenge wordt georganiseerd op een dag ergens tussen 1 april en 1 november. Het is voor het evenement namelijk essentieel dat het harder dan 30 knopen waait, en dan ook nog eens precies de juiste kant op. Dat is de reden dat het evenement niet ieder jaar door kan gaan; in 2014 en 2016 waaide het helaas niet hard genoeg.

Maar dit jaar gelukkig wel. Aanstaande woensdag 13 september springen zestien kiteboarders bij The Spot in Zandvoort tijdens een flinke storm het water in om de grootste megaloop te maken. De bedenker van de Megaloop, Samsung Rulebreaker Ruben Lenten, is er dit jaar ook weer bij.

—

Mis niets! Like VICE Sports Nederland voor je dagelijkse dosis ijzersterke sportverhalen.