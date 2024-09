Waarom luisteren we zoveel naar liedjes over liefdesverdriet?

Ik was elf jaar oud toen mijn hart voor het eerst werd gebroken. Hij heette Jordan, en ik was verliefd sinds ik hem zag breakdancen op Bomfunk MC’s tijdens de talentenjacht van groep 5. Onze romance duurde niet erg lang – twee weken en vier dagen volgens mijn dagboek – maar dat maakte het niet minder pijnlijk toen hij mij dumpte. Ik dacht oprecht dat er geen leven na Jordan zou zijn, totdat ik Jagged Little Pill van Alanis Morissette vond in de platencollectie van mijn moeder.

Dat album heeft me door deze breuk heen gesleept. Door deze muziek voelde ik me onaantastbaar. Het troostte mij wanneer ik kwetsbaar was en zorgde ervoor dat ik weer door de schoolgangen durfde te lopen. Ik was herboren, en dat zonder Jordan.

Videos by VICE

Lees verder op Noisey.