Waarom mannen die psychedelische drugs gebruiken minder vaak hun vrouw slaan

Van alle drugs die er zijn, hoor en lees je misschien wel het minste over psychedelica. Vrijwel niemand voert actief campagne om ze te legaliseren, er is nergens een epidemie, en er sterven nauwelijks mensen aan overdoses. En hoewel de douane toch af en toe partijen moet onderscheppen, lees je nooit in de krant over LSD-smokkelaars.

Het was dan ook een behoorlijke schok voor onderzoekers naar psychedelica toen een Canadese man die werd beschuldigd van de moord op een geliefde ayahuasca-sjamaan, onlangs zelf werd vermoord in Peru. De gewelddadige video van die moord zorgde voor veel beroering in de wereldwijde ayahuasca-gemeenschap, en riep vragen op over de veiligheid van DMT, het actieve ingrediënt van ayahuasca, en andere psychedelische drugs. Peruviaanse politici hebben zelfs geprobeerd de hallucinogene plant te verbieden.

Tegen die achtergrond deed de Canadese universiteit van British Columbia een onderzoek, waaruit blijkt dat mannen die psychedelische drugs gebruiken 50 procent minder geweld gebruiken tegen hun partner. Het nieuwe onderzoek werd gepubliceerd in de Journal of Psychopharmacology, en draagt bij aan de groeiende hoeveelheid informatie die erop wijst dat mensen die psychedelica gebruiken minder gewelddadig zijn. Maar deze keer is er bewijs dat erop lijkt te duiden dat de langetermijneffecten anders zijn voor mannen dan voor vrouwen.

Volgens Dr. Adele Lafrance, psycholoog en een van de co-auteurs van het onderzoek, is het belangrijk om wetenschappelijk onderzoek te verrichten, in plaats van een beeld te schetsen op basis van een incident.

“Ons onderzoek wijst uit dat psychedelische drugs de kans op geweld in het algemeen kunnen verlagen, althans in de context van liefdesrelaties,” zegt ze tegen VICE. “Psychedelische psychotherapie zou zelfs een mogelijke behandeling kunnen zijn voor mensen die een risicofactor vormen voor huiselijk geweld.”

Volgens onderzoeker Michelle Thiessen geldt voor psychedelica het tegenovergestelde als voor alcohol en cocaïne. “Alcohol, cocaïne en methamfetamines worden allemaal behoorlijk sterk geassocieerd met geweld,” zegt zij.

Onderzoeker Michelle Thiessen

Tot voor kort werden “klassieke” psychedelica zoals lsd, paddo’s, mescaline en ayahuasca vaak op een hoop gegooid met andere hallucinogenen, zoals PCP, zegt Thiessen. Dat is een van de redenen dat wetenschappers nu pas zijn begonnen te kijken naar het geweldremmende aspect van die eerste groep.

Het onderzoek bouwt voort op eerder werk van Thiessen, waarin ze keek naar patronen in huiselijk geweld en drugsgebruik bij mannelijke gevangenen. Uit dat onderzoek uit 2016 bleek dat 42 procent van de mannen die nooit psychedelica hadden gebruikt, binnen zes jaar voor een tweede keer werden gearresteerd voor huiselijk geweld, terwijl maar 27 procent van de mannen die wél zulke drugs hadden gebruikt later nog eens werden opgepakt voor hetzelfde vergrijp. In dit laatste onderzoek wilden Thiessen en de co-auteurs ook vrouwen betrekken.

Onderzoekers vroegen 1266 mensen naar hun ervaringen met drugs en alcohol, hoe ze omgaan met hun emoties, en huiselijk geweld. Ongeveer 11 procent van de ondervraagden had zijn of haar partner in het afgelopen jaar ten minste een keer geduwd, geslagen of anderszins geweld aangedaan.

Het gebruik van psychedelica werd geassocieerd met minder moeite om emoties te “reguleren,” en met een sterke afname van partnergeweld – maar alleen bij mannen. Ongeveer vijf procent van de mannen die psychedelica hadden gebruikt voldeden aan de door de onderzoekers gestelde definitie van huiselijk geweld, vergeleken met tien procent die zeiden geen psychedelica te gebruiken of hebben gebruikt. “De helft is nogal een verschil,” zegt Thiessen. “Dat zijn een boel mensen die niet worden mishandeld.”

De onderzoekers hadden niet zo’n groot verschil tussen mannen en vrouwen verwacht. In een eerder paper van professor Zach Walsh was de conclusie dat psychedelica-gebruikers minder vaak gewelddadige misdrijven plegen, maar dat onderzoek maakte geen onderscheid tussen mannen en vrouwen. “We dachten dat het goed zou zijn om verschil tussen geslachten te maken om te zien of daar iets over te zeggen was,” zegt Thiessen. “Toen kwamen we erachter dat dit voor vrouwen helemaal niet geldt.”

Als amateurpsycholoog nam ik aan dat dit verschil iets te maken zou hebben met mannen die hun emoties negeren. Volgens het onderzoek is “negatieve emotie” een veroorzaker van geweld, en blijkbaar helpt trippen op paddo’s of lsd mannen om uit hun negatieve gedachten los te breken. Vrouwen zijn al meer gewend om hun emoties te verwerken, dacht ik, dus misschien hebben zij geen drugs nodig om met hun gevoelens om te gaan. Maar toen ik deze bevindingen voorlegde aan de onderzoekers, kwamen ze toch met een andere uitleg.

Volgens Thiessen hebben vrouwen waarschijnlijk ook wel profijt bij een verhoogde emotionele verwerking als ze psychedelica gebruiken, maar hebben ze wellicht geen keus bij het gebruiken van geweld als ze in hun relatie worden aangevallen. “Ik denk dat de meest plausibele verklaring is dat vrouwen die geweld tegen hun partner gebruiken dat doen om zichzelf te verdedigen,” zegt ze. “Het is niet te hopen dat het gebruik van psychedelica vrouwen minder weerbaar maakt.”

Thiesen zegt dat er meer onderzoek nodig is om te kunnen begrijpen waarom de resultaten voor mannen en vrouwen zo ver uit elkaar liggen. En vanwege de opzet van het onderzoek, weten we niet zeker of psychedelica er echt voor zorgen dat mensen minder gewelddadig worden, of dat minder gewelddadige mensen eerder psychedelica gebruiken.

Het is ook moeilijk om te zeggen welk deel van de psychedelische ervaring mensen zou kunnen helpen bij het doorbreken van negatieve emotionele patronen. Thiessen zegt dat enkele experimentele onderzoekers hebben gekeken naar fMRI-scans van mensen die paddo’s hadden gebruikt, en hebben gezien dat gebieden van de hersenen die geassocieerd worden met het verwerken van emoties bij hen actiever waren. Ook is er een verband waargenomen tussen psychedelica en een verhoogde empathie.

Maar andere onderzoeken hebben aangetoond dat emotionele verwerking verder gaat dan de “acute” ervaring van het high zijn, zegt Thiessen. Met andere woorden: een verandering in je hoofd kan ook optreden als je allang niet meer high bent. Dat kan verklaren waarom sommige mensen een bad trip hebben, maar daar alsnog beter uitkomen. “Als je later in een emotioneel geladen situatie terechtkomt, zou het kunnen dat je daar anders naar kijkt,” aldus Thiessen.