Waarom moeten we onze telefoons eigenlijk uitzetten in het ziekenhuis?

Ik kan me nog herinneren dat ik voor het eerst met een mobiele telefoon in het ziekenhuis kwam. Mijn moeder wees me er meteen op dat ik het toestel uit moest zetten, want dat moest destijds in ziekenhuizen. Dat klonk trouwens op de een of andere manier hartstikke logisch. Maar in een tijd waarin sommige vliegtuigen (de andere plek waar je telefoon altijd absoluut uit moest staan) wifi aan boord hebben, lijkt me dat dit niet meer nodig is. Desondanks zag ik toch nog bij een aantal ziekenhuizen staan dat telefoons moesten worden uitgeschakeld op sommige afdelingen.

Een van die ziekenhuizen is het Slingeland Ziekenhuis, waar op de website staat op welke afdelingen je de telefoon uit moet zetten. Ik belde het ziekenhuis en een woordvoerster vertelde mij dat ze hiervoor hebben gekozen omdat het de medische apparatuur kan verstoren. Daarom besloot ik om eens uit te zoeken hoe het nou echt zit. Kan ik echt iemand dood maken door te whatsappen?

Videos by VICE

In 2015 werd onderzoek gedaan naar de effecten van telefoonsignalen op het medische apparaat voor wortelkanaalbehandelingen. De onderzoekers maakten hiervoor onder andere gebruik van de iPhone 5, en ze ontdekten dat er geen significante invloed is van de telefoonsignalen op de apparatuur. Dit onderzoek volgt op vele andere onderzoeken met een vergelijkbaar resultaat.

Er zijn overigens wel tegengeluiden te vinden. Zo bleek uit een Nederlands onderzoek, gepubliceerd in 2007, dat 43 procent van de 61 medische apparaten werd beïnvloed door telefoons van de tweede en derde generatie (telefoons met een internetaansluiting). Het probleem met dit onderzoek is dat de omstandigheden van de test niet realistisch zijn. De telefoons werden ongeveer 3 centimeter naast medische apparatuur gehouden, en in plaats van echte telefoons werd een soort generator gebruikt die een zo sterk mogelijk signaal verstuurde.

In realiteit heeft het er alle schijn van dat ik zelfs naast het apparaat kan whatsappen zonder problemen te veroorzaken.



Dit veel te sterke signaal, dat ontstaat als de telefoon op volle toeren moet zoeken naar een verbinding, komt in principe niet overeen met de realiteit: als het bereik gewoon goed is in ziekenhuizen dan is dit helemaal niet mogelijk. En zelfs als we uitgaan van deze gevaren voor medische apparaten, concludeert het onderzoek: “Het beleid om mobiele telefoons minimaal op ‘1 meter’ van apparaten op de intensive care te houden in combinatie met plaatsen waar het bereik goed is, lijkt nog steeds gerechtvaardigd.” Dus als ik in een ziekenhuis ben in een stad, toch de plek waar ziekenhuizen zich bevinden, dan hoef ik maar een meter afstand te houden van zulke apparaten. Maar in realiteit heeft het er alle schijn van dat ik zelfs naast het apparaat kan whatsappen zonder problemen te veroorzaken.

Net als bij het aan laten staan van de telefoon in het vliegtuig, wat niet echt gevaarlijk maar vooral irritant is, heeft het er dus alle schijn van dat het wel meevalt met de consequenties van telefoneren in het ziekenhuis.

Terug naar het Slingeland Ziekenhuis: daar zijn alleen de ruimtes waar geen apparaten staan vrijgegeven voor het gebruik van de telefoon. Ik legde het wetenschappelijke onderzoek aan de woordvoerster van het ziekenhuis voor, en ze antwoordde: “Ondanks dat houden we toch vast aan dit beleid. We hebben namelijk niet de garantie van de leverancier van de apparaten gekregen dat de apparaten geen last hebben van telefoons.” Dat is natuurlijk een ontzettend saai antwoord, maar tegelijkertijd best wel logisch, en daar zullen leveranciers in de toekomst wat aan moeten doen.