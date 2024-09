Waarom niemand medelijden hoeft te hebben met Royston Drenthe

Roya2Faces is namelijk niet zomaar een rapper, het is de artiestennaam van voormalig profvoetballer Royston Drenthe. Via de single kondigde hij zijn pensioen als profvoetballer aan.

“Blijf niet vragen naar die voetbalzaken, want ik wil rappen,” zegt Royston in het nummer. In veel bladen en kranten werd er over de carrièreswitch geschreven alsof het een Shakespeariaanse tragedie is. Woorden als “teloorgang” en “ondergang” werden gebruikt om het leven van Royston te omschrijven, maar waarom eigenlijk? De Rotterdammer doet wat hij leuk vindt en is daar godsgruwelijk blij mee. We hoeven absoluut geen medelijden te hebben met Royston. Laat me je uitleggen waarom.

Royston gaat de vlog-game op z’n kop zetten

Een dag nadat hij definitief liet weten zijn bontgekleurde kicksen aan de wilgen te hangen, maakte Royston tussen neus en lippen door even bekend dat hij ook gaat vloggen. Jammer Enzo Knol, maar er is een nieuwe vlogkoning in Nederland. Eigenlijk was Royston al een soort vlogger avant la lettre,met zijn filmpjes over zijn dagelijkse leven op social media. Nog voordat het mainstream werd, maakte Drenthe een iconische, ultrakorte vlog waarin hij liet weten dat hij “lauw werd’’ omdat er geen “niggerkappers in Vladikavkaz” zouden zijn.

Historici en generaties YouTubers zullen later het belang van ‘Vladikavkaz 2013’ voor de vlogwereld benadrukken. Het leven in het uiterste zuiden van Rusland (in Noord-Ossetië om precies te zijn) bracht een ongekende hoeveelheid creativiteit naar boven bij Royston. Een dag na zijn verhaal over kappers postte hij ook nog een video waarin hij boodschappen deed en een cadeautje voor zijn tante kocht. Voor ons in Nederland klinkt dat niet heel bijzonder, maar in Vladikavkaz is dat een uitdaging die zijn weerga niet kent.

Kort na de filmpjes uit Vladikavkaz dook er ook een filmpje op van Royston in Madrid. In het filmpjegaat Royston los op “Hindabuilding” van HydroBoyz, terwijl hij een biertje drinkt en vol gas geeft in zijn zwarte Ferrari. Toen waren mensen daar boos over, zoiets hoor je niet te doen als profvoetballer. Maar als vlogger kun je alles maken. Daarom zien we Royston graag vaker losgaan op Hindabuilding in zijn Ferrari.

Royston chillt de hele dag met zijn kids

Veel vaders hebben een saaie kantoorbaan, staan een uur in de file op weg naar huis en eten vervolgens chagrijnig hun lauw geworden maaltijd. Royston heeft daar absoluut geen last van, omdat hij eigenlijk nooit chagrijnig is – behalve als kappers zijn haar verpesten of als er “snitches zijn”. Op Snapchat en Instagram kunnen we meegenieten van de avonturen van Drenthe als vader. We zien hem met zijn kroost op een trampoline springen, of gezamenlijk een patatje oorlog eten. Het lijkt wel alsof de Rotterdammer 365 dagen per jaar vakantie heeft en zijn kinderen vinden het prachtig. Royston kan nu ook gewoon in Nederland wonen en hoeft niet meer op trainingskamp of naar een hotel voor belangrijke wedstrijden. Overigens liet hij zijn dochter zelfs zingen op z’n nieuwe plaat, waarmee ook nog eens een potentiële zangcarrière voor haar in het verschiet ligt.

Zo is neem-je-kind-mee-naar-je-werk-dag 2017 nu al geslaagd voor de Drenthe’s. Bovendien heeft Roya nu ook alle tijd om te chillen met zijn vrienden, wat niet slecht uitkomt aangezien de Rotterdammer een absoluut gezelligheidsdier is. Toen hij bij Reading speelde, nodigde hij fans uit om in zijn huis FIFA te komen spelen. En toen Royston naar Real Madrid ging, nam hij zo’n vijftien maten mee die allemaal op zijn kosten in Spanje mochten komen wonen. Nu hij zelf weer in zijn thuisstad Rotterdam woont, met zijn vrienden en familie om de hoek, is dat niet meer nodig.

Royston heeft voorlopig genoeg centen

Mocht het allemaal niet zo’n vaart lopen met Roystons vlogs of muziek, dan heeft hij in ieder geval even de tijd om alles uit te vogelen. Roya stond vijf jaar onder contract bij Real Madrid, waar hij volgens Marca jaarlijks zo’n 2,2 miljoen euro netto verdiende. Daarna speelde hij onder meer in Engeland, Rusland en de Verenigde Arabische Emiraten, waar ze met geld smijten alsof het niks is. Daar is Royston ook altijd eerlijk over geweest. Voor hem geen gepraat dat hij vroeger in een pyjama van Everton sliep, of dat hij altijd al droomde van een carrière bij Baniyas.

Roya op een quad in Baniyas.

Van de Nederlandse lichting die in 2007 Europees kampioen werd met Jong Oranje, schopte Royston het het verst. Financieel in ieder geval. Natuurlijk, Roya’s levensstijl is duur, peperduur. Zijn verkeersboetes, enorme huizen, kids, ex-vrouwen en andere projecten, zoals zijn Swag Fashion Store in Rotterdam, moeten allemaal gefinancierd worden. Maar desondanks heeft hij vermoedelijk tijdens zijn korte voetbalcarrière toch wel genoeg verdiend om nog heel wat jaartjes rond te komen.

Royston is af van de voetbalheisa

Waar Drenthe de laatste jaren ook kwam, overal werd hem gevraagd naar zijn voetbalcarrière, zelfs als zijn hoofd daar helemaal niet naar stond. Zelf solliciteerde hij tevergeefs een paar keer openlijk bij zijn jeugdclub Feyenoord (destijds hadden ze hem niet nodig, tegenwoordig zou hij misschien wel zijn aangenomen als e-sporter), maar verder had hij weinig op met al die geruchten. In de zomer werd hij in verband gebracht met een transfer naar Waasland-Beveren, de club met misschien wel de minst sexy naam op aarde, maar die deal ketste op het laatste moment af.

Deze winter werd er op Twitter een bizar gerucht over een mogelijke transfer naar Fortuna Sittard de wereld in geslingerd. Weer moest Royston vragen beantwoorden over zijn voetbalcarrière. Dat is nu klaar, zoals hij zelf ook rapt. Overigens voetbalt Royston nog steeds als hij er zin in heeft, maar dan gewoon zoals vroeger, op amateurbasis. Hij schijnt af en toe een balletje trappen bij VV Dongen. Het gerucht gaat dat hij er met de dochter van de hoofdsponsor gaat.

Roya met een vogel.

Op het moment dat Royston het profvoetbal niet leuk meer vond, stopte hij en ging hij iets anders doen, ondanks dat hij nog een paar jaar flink had kunnen cashen in een land als China. Royston begrijpt dat het leven te kort is om niet te doen waar je gelukkig van wordt. Hij houdt zijn leven spannend en verrassend, het maakt niet uit wat de prijs is. Voor hetzelfde geld begint hij over een jaar een winkel met alleen maar spullen in de vorm van een augurk. Waarom? Omdat het volgens Royston leuk en verrassend is.

Natuurlijk is het jammer en we gaan de voetballer Royston Drenthe zeker missen, maar we moeten hem loslaten. Of zoals hij zelf rapt in “Paranoia”: Ik wil naar die next level, niemand die me vatten kan.

