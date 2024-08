Waarom ruiken mijn voeten altijd naar azijn en urine?

Het scenario



Wanneer je ‘vriend’ z’n schoenen uitdoet vult de kamer zich met een soort stinkende, dodelijke smog. Hij houdt zijn schoenen dan ook zoveel mogelijk aan, zowel uit schaamte als uit liefde voor zijn medemens. Zelfs bij het zwembad trekt hij zijn schoenen niet uit – ja, zo erg is het. Maar hoe kan dit, vraag je je af: is hij daadwerkelijk zo’n schlemiel op het gebied van persoonlijke hygiëne, of is er iets ernstigers aan de hand?

De realiteit

Het is vrij logisch dat voeten stinken – ze bevatten namelijk zo’n 250.000 zweetklieren. “Je voeten zijn gedoemd om slecht te ruiken, vanwege de apocriene klieren die ook in je oksels zitten. Deze produceren zweet op de zolen van je voeten,” zegt Leslie Campbell, een podoloog aangesloten bij de American Podiatric Medical Association.

Er zijn twee soorten bacteriën die deze akelig ruikende aandoening, genaamd bromodosis, kunnen veroorzaken. Onderzoekers troffen bij mensen met stinkvoeten een hoge hoeveelheid staphylococcus epidermidis en bacillus subtilis aan op de huid van de voeten. Deze bacteriën vermengen zich met zweet, waardoor de welbekende mélange terrible van je voeten walmt.

Op het moment dat je vriend zijn zweterige pootjes in warme, krappe, en dichte schoenen steekt, creëert hij daarmee tevens de perfecte omstandigheden voor bacteriën om te groeien, te mengen met zweet en een flinke stank te veroorzaken. En het is vrijwel onmogelijk om aan deze geur te ontsnappen zodra de zolen van de schoen het zweet hebben opgenomen, voegt Campbell hieraan toe.

Het ergste wat er kan gebeuren

Heeft je vriend toevallig ook erg klamme handjes en buitengewoon zweterige oksels? Dan zou zijn probleem veroorzaakt kunnen worden door hyperhidrosis, een huidaandoening waarbij de zweetklieren overactief zijn; het treft zo’n 2,8 procent van mensen en uit zich meestal in de oksels, handen en voeten. Het slechte nieuws: deze aandoening kan niet genezen worden, zegt Campbell. Het goede nieuws: het is allesbehalve levensbedreigend, en het kan beheerst worden.

Ook mensen met diabetes kunnen last hebben van stinkende voeten. Zij zijn namelijk meer vatbaar voor schimmelinfecties, waaronder dus ook voetschimmels, die te herkennen zijn aan een rode, jeukende, gebarsten huid. Mocht je vriend ook andere symptomen van diabetes ervaren, dan is het wellicht verstandig om deze te laten checken bij de dokter.

Wat er waarschijnlijk gebeurt

Misschien is je vriend gewoon een ranzige gozer. Laten we het even simpel maken: voeten stinken. Als je jezelf niet dagelijks goed wast en afdroogt, geef je bacteriën de kans om hun stinkende best te doen, aldus Campbell. De geur kan het gevolg zijn van slechte voethygiëne, of bewijs zijn dat je niet vaak genoeg schone sokken en schoenen draagt. Uitslag, schilferende huid, gele nagels of een nat-uitziende huid – waarbij het lijkt alsof je iets te lang in bad hebt gelegen – kunnen allemaal wijzen op schimmelinfecties. Deze veroorzaken ook een vieze geur, en als zalfjes van de drogist niet werken zal je hiervoor ook naar de dokter moeten gaan.

De boosdoeners hier zijn zweet en bacteriën, dus gesloten schoenen vermijden kan helpen, zegt Campbell. Verder kun je je vriend adviseren om zweetwerende sokken (gemaakt van polyester of nylon) te dragen, de zolen van zijn schoenen ‘s avonds uit zijn schoenen te halen zodat ze kunnen ademen en opdrogen, en antischimmel- en geurabsorberend poeder in zijn schoenen en sokken te strooien. En verder is het vooral belangrijk om een goede basis te leggen: dat betekent dat je vriend zijn voeten elke dag goed met zeep moet wassen, zijn voeten goed moet afdrogen voor hij zijn sokken aandoet, en zijn gore zweetschoenen in de prullenbak gooit – ja, zelfs zijn favoriete Nikes – omdat deze alleen maar bij zullen dragen aan de stank.

