Waarom staat er een filmpje van een lege badkamer op de website van de Gerrit Rietveld Academie?

Teun Grondman, Bathroom

Kunstacademies en –scholen zijn logischerwijs een broedbank voor jong kunsttalent. Voor mij is dat interessant, en om die reden schuim ik nu en dan wat websites af van deze instellingen, met de hoop om een vernieuwende kunstenaar of verrassend nieuw werk tegen te komen. Zo belandde ik gisteren op de website van de Gerrit Rietveld Academie. Wat ik daar vond was niet direct wat ik verwachtte. Ik was op zoek naar alumni van de school, maar botste op een redelijk onoverzichtelijke homepage met bovenaan een 360° filmpje van een badkamer. Boven de video staat dat Teun Grondman tussen 6 en 12 februari de homepage mag editen.

Videos by VICE

De website van de Gerrit Rietveld Academie blijkt onlangs helemaal veranderd te zijn. Elke week laten ze een student de homepage beheren, zodat ze betrokken zijn in de profilering van de academie. Als student kun je dus gewoon een weekje boeken en de thuispagina naar hartenlust aanpassen, op basis van het principe ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’.

Tamar Berends, Eye contact

Maar goed, deze week is de beurt aan Teun Grondman. Hij vulde de pagina samen met zes klasgenootjes van de richting Beeld & Taal. Op de homepage zie je acht verschillende blokken (twee ervan zijn hetzelfde) die door hen ontworpen zijn. Het gaat van een filmpje waarin je voortdurend in de ogen tuurt van iemand die je aanstaart, tot een persoonlijk fragment uit een soort dagboek. En dan is er natuurlijk nog het bewuste badkamerfilmpje van Teun zelf.

“De bedoeling was om het te hebben over hoe privé de zaken eigenlijk zijn die we op het internet zetten,” vertelt Teun Grondman aan The Creators Project. “Is het eigenlijk überhaupt wel privé, als we iets op het internet zetten?”

Ik vraag me als bezoeker van de website wel af waarom Teun geen livestream heeft gemaakt van zijn eigen badkamer. Dat zou wel het summum zijn voor de vraag hoeveel we eigenlijk delen met het internet. “Ik heb een huisgenootje, en ik weet niet of die dat zo fijn zou hebben gevonden, maar wie weet doe ik zoiets nog in een later stadium,” vertelt de jonge kunstenaar.

Francine ten Brummelhuis, Dog

Wietske Joan, Chica Magnifica

Of de website er nu praktischer uitziet, is een andere vraag. “Dat is natuurlijk een afweging die je maakt,” vertelt Teun. “Ga je het kunstzinnig maken of wil je het puur praktisch houden?” Hij vindt het leuk dat de academie de jonge studenten een kans geeft en vindt dat de combinatie van de kunst en het praktische wel goed zit. “Tussen de verschillende werken en filmpjes, zie je nog steeds de informatie die je te weten wil komen.”

Tot en met 13 februari beheert Teun Grondman de homepage van de Gerrit Rietveld Academie. De week erna is weer iemand anders aan de beurt.