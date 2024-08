Waarom UFC-vechter Elias Theodorou als ringjongen in actie komt

Bij bijna elk vechtsportevenement komen zogenaamde ringgirls in actie, schaars geklede vrouwen die aangeven welke ronde er gaat beginnen. Maar bij Invicta 28 draaide UFC-vechter Elias Theodorou de rollen eens om. Hij kwam als ringjongen in actie, tijdens een evenement waaraan alleen vrouwelijke vechters meededen.



Theodorou is van veel markten thuis. Naast MMA-vechter is hij ook woordvoerder van shampoomerk Pert Plus, stuntman en hij deed mee aan een realityshow. Hij heeft ook op de kaften van boeketreeksen gestaan, een rol gespeeld in een bovennatuurlijke politieserie en stand-up komedie geprobeerd. Afgelopen weekend probeerde hij tijdens Invicta weer wat nieuws als ringjongen.



Theodorou neemt de rol serieus. Hij wil ermee zorgen voor meer gelijkheid in de vechtsport. VICE Sports sprak hem over zijn rol als ringjongen, zijn talent om zichzelf te promoten als vechter en waarom vechten altijd meer is dan alleen vechten.

VICE Sports: He Elias, kan je ons vertellen wat je precies moet doen als ringjongen?

Elias Theodorou: De vechtsport is een grote show. De UFC is eigenlijk een groot reizend circus. Mensen gaan om verschillende redenen naar dat circus. De een wil passie zien, de ander agressie, en veel mensen natuurlijk gewoon het vechten. Maar er zijn ook altijd ringmeisjes bij vechtsportevenementen, die de rondes aangeven. Die horen bij het circus.



De laatste tijd wordt erover gediscussieerd of we die ringmeisjes niet helemaal weg moeten laten. Het argument daarvoor is altijd dat het seksistisch is, dat de vrouwen als objecten worden gezien. Het leek mij wel mooi om een discussie te beginnen door als ringjongen in actie te komen. Als je wil dat iets gelijkwaardig wordt, moet je denk ik geen dingen af gaan schaffen, maar juist toevoegen. Dat wil ik bewijzen door het zelf te doen.



Hoe ben je hiermee begonnen? En heb je erover getwijfeld?

Ik ben ermee begonnen bij een regionaal evenement, MFL in Montreal. Ik twijfelde vooraf wel een beetje over wat mensen ervan zouden vinden, maar vond het uiteindelijk een kans om uit mijn comfortzone te stappen. Het klinkt misschien gek, maar ik was zenuwachtiger om ringjongen te zijn dan dat ik was voor mijn laatste gevecht. Maar Invicta is nog mooier. Zo kan ik een groter gesprek beginnen over dit onderwerp.

Op social media zijn veel mensen boos geworden over je actie als ringjongen. Ik zag homofobe reacties en persoonlijke aanvallen langskomen. Hoe reageer je daarop?

Sommige mensen begrijpen het gewoon niet als je probeert buiten de gebaande paden te lopen. Sommige mensen zullen er geen respect voor hebben. En sommige mensen zijn gewoon eikels. Ik denk dat uiteindelijk tweederde van de reacties positief was. Ik denk dat dat komt door de manier waarop ik mezelf online presenteer. Ik doe gewoon wat ik wil en probeer lol te hebben.



Ik wil niet blijven hangen in de negativiteit. Om de discussie over ringjongens en -meisjes op gang te brengen moet je mensen ook gewoon een beetje ongemakkelijk maken. Ik wil dat mensen zich afvragen waarom ze het prima vinden als vrouwen dit doen, maar het klote vinden als mannen het doen. Als je je ergens comfortabel in voelt, blijf je erin steken en ga je niet meer vooruit. Dat is volgens mij zo in alles in het leven. Je groeit alleen als je jezelf uit die comfortzone haalt. Dat doe ik hiermee en hopelijk neem ik mensen erin mee.



Leiden al die aparte klussen die je buiten de UFC doet je niet af van je carrière als vechter?

Vechtsport verdient niet zo goed als American Football of basketbal. Niemand in de MMA krijgt contracten van 200 miljoen dollar. Ik pak allerlei klussen aan buiten de vechtsport zodat ik er geen werk naast hoef te nemen. Ik moet wel. Maar los daarvan vind ik het ook gewoon leuk om andere dingen te doen. Dat is het belangrijkst. MMA is mijn passie, mijn carrière, en ik hoop het nog lang te kunnen doen, maar het is niet het enige wat ik tof vind.

Theodorou in de UFC. (Foto door Christopher Hyde-USA TODAY Sports)

Veel mensen zeggen dat de vechtsport niet meer gaat om hoe goed je bent, maar hoe goed je jezelf kunt verkopen. Wat denk jij daarvan?

Het gaat inderdaad niet alleen maar om hoe goed je kunt vechten. Het gaat er ook om hoeveel mensen jou willen zien vechten. Vechtsport is een manier om massa’s mensen te vermaken. Mensen projecteren hun eigen verhalen en gedachtes op de atleten die ze volgen. De moderne vechtsport is een manier om agressie te projecteren op de twee mensen die de kooi of ring in stappen. Dat gaat makkelijker als je de mensen wat van je persoonlijkheid geeft, ook al heeft dat niks met je kwaliteiten als vechtsporter te maken.



Ben je van plan door te gaan als ringjongen?

Zeker. Ik wil trouwens ook nog zeggen dat ik geen aandacht af wilde leiden van de ongelooflijke vechters van Invicta. Ik wil wat toevoegen, niks weghalen. Ik ben dan wel de eerste ringjongen, maar het gaat om de ijzersterke vrouwen die daar een mooie show neer gaan zetten. Maar ik ben wel van plan door te gaan als ringjongen, ja. Ik ben van plan er een jaarkalender van te maken! Daar wil ik dan ook mooie foto’s van iets zwaardere vechters in hebben, zoals Black Bear. Het zou heel vet zijn als hij daar voor open staat. Wie zou Derrick Lewis niet op die manier willen zien?

