Waarom we geen comments meer hebben op VICE.com

Zoals je misschien al is opgevallen, hebben we deze week flink geklust aan VICE.com. De boel een beetje opgeleukt. Een nieuwe laag verf op de muren van ons cyberhonk gesmeerd. En zoals meestal het geval is bij grote klusprojecten, is dit de eerste stap in een doorlopend proces, en in de komende weken en maanden blijven we eraan werken om de nieuwe site nog beter te maken. Maar met de komst van al deze nieuwigheid, zijn er ook een paar oude vertrouwde dingen verdwenen. Zoals de commentsectie.

In theorie zijn commentsecties fantastische dingen. Wij schrijvers en redacteurs, met onze oneindige behoefte aan bevestiging, zijn natuurlijk zeer gesteld op de slimme en doordachte reacties van onze lezers. In het beste geval kan er in de comments een vlammende, constructieve discussie ontstaan rond een bepaald verhaal of onderwerp. Goede comments kunnen een waardevolle aanvulling zijn op een artikel, of terechte kritiek leveren wanneer de schrijver iets over het hoofd heeft gezien, of iets eenzijdig heeft opgeschreven, of whatever.

Commentsecties zijn eigenlijk de iets modernere versie van de ingezondenbrieven-rubriek in tijdschriften, zoals ons lijfblad Ditjes en datjes (gratis verkrijgbaar bij de Dirk van den Broek!) Met als enige verschil dat er onder onze artikelen geen Conny’s en Willy’s zijn die bedanken voor de tip om eens een prei door de andijviestamppot te roeren, maar millennials die onder onze stukken dingen typen als “Ugh VICE, vroeger maakten jullie nog documentaires over Islamitische Staat, welke stagiair heeft dit geschreven?” Of onze favoriet van 2016: “Wat is deze schrijver een eersteklas koekerd zeg!”

En hey, die reacties zijn totaal prima. Minder prima is alleen het feit dat commentsecties – zeker zonder moderators of ingewikkelde algoritmes – al snel in één groot chaotisch gebulder van de hardste roeperts vervallen. Te vaak zinken ze weg in een racistische en seksistische modderpoel waarin de luidste, botste, en domste meningen naar boven worden gepusht en de meer redelijke reacties overschreeuwd worden. Hoewel we altijd graag jullie meningen hoorden over hoe vreselijk veel beter de Amerikaanse VICE is, of hoe we zijn afgegleden tot een clubje kwetsjankende policor social justice warriors, of gewoon hoe verschrikkelijk kut we zijn, hebben we ook veel commenters gehad die onze schrijvers persoonlijk bedreigden, of hun hele privé op tafel gooiden, of de meest walgelijke dingen zeiden over zo ongeveer elke minderheid die je je kan bedenken.

We hebben eigenlijk niet echt tijd of zin om al dit gedoe in de gaten te blijven houden. Bovendien kun je nog steeds je mening geven over ons werk en de persoonlijkheden van onze redactieleden onder onze facebookposts. Daar vond de laatste jaren toch al het overgrote deel van al het geroep en gereageer plaats, dus wat dat betreft maakt het verwijderen van de commentsectie op onze site niet eens zoveel verschil. We zitten trouwens ook nog steeds op Twitter, waar je je liefde en gal kunt spuwen, en vinden we het oprecht leuk om echte post te ontvangen op ons kantoor in Amsterdam (geen poederbrieven plz).

We waarderen doordacht commentaar en kritiek van onze lezers enorm, en onze grootste zorg bij het weghalen van de commentsectie was dat de mensen die constructieve en intelligente dingen te zeggen hebben, dit zouden zien als een klein middelvingertje naar hen toe. Denk dit alsjeblieft niet. We weten dat de overgrote meerderheid van jullie verschrikkelijk knappe, slimme en ruimdenkende mensen zijn die ons elke dag weer uitdagen om nog veel beter te worden. Dat verandert niet omdat we besloten hebben om de lelijkheid onder onze stukken weg te halen.