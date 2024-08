Giel Beelen heeft zijn absolute dieptepunt bereikt

Waarschijnlijk luister je niet naar de ochtendshow van Giel Beelen. Gelijk heb je. Vanmorgen speelde zich daar weer een nieuw dieptepunt af, waardoor we weer heel even werden bevestigd in onze mening dat Giel Beelen een zielig hoopje stront is.



Tim Knol kwam langs in zijn ochtendprogramma. De twee hadden een voorgeschiedenis, want Tim Knol had ooit het gore lef om over diskjockeys te zeggen dat ze niet meer doen dan een saaie playlist spelen. Giel was zelfs ‘echt boos’ op Tim, omdat hij op Radio 538 ‘zo heftig reageerde’ naar aanleiding van het schandalige moment waar Frank Dane een streaker tevoorschijn haalde bij een optreden van Maan. Want “Tim, jij weet helemaal niet waar het over gaat. Frank Dane en Maan hebben een geschiedenis van elkaar fucken tijdens optredens.”

Dat Frank Dane en Maan een geschiedenis hebben van elkaar fucken tijdens optredens, dat doet er helemaal niet toe. Als luisteraar weet je dat niet. En hoe die traditie er precies uitziet – misschien vindt Maan die hele traditie wel niet chill? – weet je ook niet.

“Ik vind het jammer voor de muziek” – Giel Beelen, als hij net een artiest heeft weggejaagd met een flauw geintje.



Er was een tijd dat Giel een soort van edge had. Beetje dollen met poederbrieven, Mein Kampf en natuurlijk die keer dat hij zichzelf liet pijpen. Daarna kwam de tijd dat Giel zichzelf serieus begon te nemen. Het dieptepunt daarvan, een huilende Giel Beelen bij De beste singer-songwriter van Nederland, staat nog veel te scherp op ons netvlies.

“Ik dacht dat het een soort rock-‘n-roll was.” – Giel Beelen, net nadat hij een hele band uit z’n concentratie haalt als ze midden in een gevoelige cover van Neil Young zitten.

En nu zijn we dus bij de laatste, waarschijnlijk terminale fase. Giel zegt nu “shut the fuck up, Tim. Je weet helemaal niet waar het over gaat” tegen een singer-songwriter die hij in alle vroegte naar zijn studio laat komen, om in een rant zijn werkgever en collega Frank Dane te verdedigen voor die keer dat hij een optreden van Maan in zijn radioshow verstoorde met een mannelijke stripper. En dan, als Tim Knol nog letterlijk zegt: “Als ik daar had gestaan, was ik gewoon weggelopen,” verbaasd zijn als hij inderdaad wegloopt als er onder het mom van ~edge~ een stripper binnenkomt.

“Mensen, kijkt u uit met naar het theater gaan, maakt u vooral geen grappen en klapt u niet te hard, want de artiest wenst wel serieus genomen te worden op het podium.” – Giel Beelen, duidelijk aangedaan door het hele voorval, probeert hier een soort lans te breken voor, eh, ja wat eigenlijk?

En dan die arme stripper. Die nog wat uit moet trekken terwijl er helemaal geen muziek meer klinkt. Wat een droefenis om je op ritmische wijze uit te moeten kleden in doodse stilte.



Joh Giel, ga lekker met fidget spinners spelen.