Google kan op basis van medische dossiers voorspellen wanneer iemand doodgaat

Altijd al willen weten wanneer je doodgaat? Google kan deze vraag sinds kort wellicht voor je beantwoorden. Het bedrijf ontwikkelde namelijk een algoritme om overlijdensrisico’s van ziekenhuispatiënten te bepalen, meldt Bloomberg. Het algoritme analyseert medische dossiers en schat op basis hiervan in hoe groot de kans is dat een patiënt (nog tijdens het verblijf in het ziekenhuis) zal overlijden. En hier is Google behoorlijk goed in. Stukken beter zelfs dan de inschattingen die ziekenhuizen tot nu toe maakten.

Dit is niet de eerste kunstmatige intelligentie die ingezet kan worden binnen de gezondheidszorg. Denk bijvoorbeeld aan de algoritmes die beter zijn in het identificeren van huidkanker dan dermatologen zelf. KI gaat in toekomst tal van taken binnen de medische wereld vervullen en hier is Google (als een van de grootste KI ontwikkelaars) maar wat blij mee. “Ze hebben eindelijk een nieuwe toepassing voor KI gevonden met commerciële potentie,” zei een werknemer van Google tegen Bloomberg.

Om het nieuwe algoritme te testen, paste Google zijn kunstmatige intelligentie toe op alle medische gegevens van meer dan 216.000 volwassen patiënten die minstens 24 uur in een ziekenhuis waren opgenomen.

De voorspellingen van Googles algoritme werden vergeleken met die van het traditionele voorspellende model dat ziekenhuizen gebruiken, de EWS-score. Dat model had het minder vaak bij het juiste eind dan Google. “Onze modellen deden het in alle gevallen beter dan eerder gebruikte voorspellingsmodellen. We zijn van mening dat onze aanpak kan worden gebruikt om accurate en schaalbare voorspellingen te maken voor verschillende klinische scenario’s,” zeiden Googles KI-ontwikkelaars in een artikel dat in mei in het wetenschappelijke tijdschrift Nature werd gepubliceerd toen het algoritme nog in ontwikkeling was.

Een van de patiënten waar Googles algoritme een voorspelling over deed was een vrouw die het ziekenhuis binnenkwam met terminale borstkanker. Ze zag twee artsen en kreeg een CT-scan. Het reguliere algoritme van het ziekenhuis schatte haar kans om te sterven tijdens haar verblijf in het ziekenhuis op 9,3 procent. Google schatte haar overlijdenskans op basis van alle over haar beschikbare data (175.639 gegevenspunten) een stuk groter. Op 19,9 procent. De vrouw overleed inderdaad.

Maar wat doet Googles algoritme waardoor z’n voorspellingen zoveel accurater zijn?

Over het algemeen richten eerdere systemen zich maar op een deel van de beschikbare informatie in patiëntendossiers. Google daarentegen bekijkt alle data. Dus ook onhandige PDF’s en met de hand gekrabbelde aantekeningen op oude doktersbriefjes.

Als je in het ziekenhuis belandt, kun je er binnenkort dus op rekenen dat Google bepaalt of je nog de moeite van het oplappen waard bent. Ik ben benieuwd waar dit toe leidt en kan in ieder geval niet wachten totdat Google ook een algoritme ontwerpt dat kan voorspellen wanneer je doodgaat zonder dat je in het ziekenhuis ligt. Want als Google het analyseren van je medisch dossier kan combineren met al de andere informatie die het bedrijf over je heeft (en Google weet bijna alles) zouden er best eens behoorlijk trefzekere voorspellingen gedaan kunnen worden over waaraan en wanneer jij waarschijnlijk doodgaat. Of we dat willen weten is weer een andere vraag. Ik in ieder geval wel. Al is het maar omdat ik dan weet of het zinnig is om een pensioen op te bouwen.

