Opgelet! Warpaint kondigt een nieuw album aan en brengt een nieuw liedje uit met de naam ‘New Song’

LIEFDE VOOR WARPAINT!

Zo, dan weet je hoe ik erover denk. Ik zag ze vorige week in Brooklyn en ze waren groovy en charmant als altijd. De band uit Los Angeles doet een korte tour om wat nieuwe liedjes op het publiek te testen. Liedjes afkomstig van het album Heads Up dat op 23 september uitkomt op Rough Trade. Gouden oudjes als Undertow werden niet gespeeld dus het voelde een beetje alsof een klein clubje mensen een kijkje mocht nemen bij een repetitie. Er waren fuckups en “oeps”-jes, maar als je weet hoe strak hun optredens normaal gesproken zijn, was het een kadootje te zien hoe ze oneffenheden wegwerken. En tegelijkertijd was het opnieuw een bevestiging dat deze band een van de beste ritmesecties op aarde heeft.

Hieronder kun je luisteren naar een eerste liedje van de plaat en het heet New Song, een nummer dat opvallend POP klinkt. De harmonieën zorgen zoals altijd voor kippenvel, de bas zorgt voor een funky humuslaag en Emily en Theresa’s gitaarspel zijn elkaars beste danspartners.