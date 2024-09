Wat betekent Trump ​voor het klimaat?

Vanochtend vroeg waren mensen in absolute paniek – op Twitter, op Facebook, in de Melkweg en op straat. Mijn buurvrouw belde bij me aan om zeven uur vanochtend. “Trump”, zei ze alleen maar. Mijn moeder schreef “We mogen God op onze blote knietjes danken” en verkneukelde zich ondertussen op sociale kanalen dat het establishment een knauw krijgt. Ze is een Trump-supporter, mijn lieve moedertje.

Sommige mensen zeggen dat we ons moeten inleven in de mensen die op Trump hebben gestemd. Ik zou uit mijn ‘wereldbeeldbubbel’ moeten stappen en empathie moeten hebben voor de mensen die zich buitengesloten voelen en boos zijn.

Videos by VICE

The concept of global warming was created by and for the Chinese in order to make U.S. manufacturing non-competitive. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 6, 2012

De mogelijke gevolgen van Trumps presidentsschap voor Amerika en de wereld zijn moeilijk in te schatten. Trump praat namelijk nauwelijks over energiebeleid, en als hij iets zegt, hoe serieus is dat dan? Hij wil in elk geval 100 miljard bezuinigen op milieuzaken, “want onze beperkte financiële middelen kunnen we beter inzetten op waterbeleid en antimalariaprojecten“. De Environmental Protection Agency (EPA) krijgt een andere portefeuille en gaat zich onder Trumps presidentschap niet langer bezighouden met klimaatverandering, maar alleen met schoon drinkwater – een veel kleiner onderwerp. Er gaat geen geld meer naar het VN klimaatfonds, en zo gaat het door.

Een onafhankelijk onderzoeksbureau berekende dat onder een Trump-presidentschap van 8 jaar, 3,7 miljard ton meer CO2 in de atmosfeer zou belanden dan onder Clinton. Als Nederland 185 jaar op hetzelfde tempo als nu zou blijven stoken kom je ongeveer op hetzelfde terecht.

Maar de echte tegenslag zijn niet de cijfers. Het echte verlies is het verlies aan vertrouwen. Voor het eerst in de geschiedenis werd er vorig jaar in Parijs een klimaatakkoord gesloten, voornamelijk omdat de VS en China tot een overeenkomst kwamen. Op de stabiele basis van dit akkoord zijn dit jaar nog meer historische afspraken gemaakt: van een emissiebeperking in de luchtvaart tot het snel uitfaseren van HFC’s, een schadelijk broeikasgas. Mede door de internationale focus op CO2-uitstoot lijken er in december van dit jaar voor het eerst harde afspraken gemaakt te worden om illegale houtkap in te perken.

Voor een gezamenlijk klimaatbeleid is vertrouwen nodig, en zonder de VS kan er geen degelijk internationaal klimaatbeleid worden gevoerd. De VS is de belangrijkste politieke macht en de op een na grootste uitstoter van co2. Andere landen zullen moeilijker te overtuigen zijn hun uitstoot te verminderen als het rijkste land ter wereld dat niet doet, en er zal een cynisme ontstaan over de haalbaarheid van internationale afspraken als de VS zich er niets van wil weten. Toen Bush besloot het Kyotoprotocol in 2001 toch maar niet te ratificeren lag het internationale klimaatoverleg bijna 7 jaar stil. Toen het klimaatakkoord van Kopenhagen in 2009 mislukte vanwege een rel over de betrouwbaarheid van het IPCC-rapport, spatte internationale onderhandelingen zo hard uiteen dat het zes jaar duurde voordat overheden weer genoeg vertrouwen hadden om een nieuw klimaatakkoord te ondertekenen.

De ellende van Trump als president zit er niet in dat hij al het oude kapot zal maken. Dat kan helemaal niet, want hij heeft altijd de steun nodig van beiden partijen om radicale wijzigingen te maken in energiebeleid. De ellende is dat hij de weg naar nieuwe plannen blokkeert. En in een scenario waarin business as usual betekent dat de planeet 3,7 graden warmer is tegen de tijd dat onze (toekomstige) kinderen net afgestudeerd zijn, is dat ronduit kut.

Laten we ons troosten met de gedachten dat alle kolenbedrijven in de VS zich eveneens afgrijselijk voelen met de verkiezing van deze oranje man:

….#geintje.