Vijf vreemdgangers vertellen hoe ze betrapt werden

Volgens deskundigen zijn er voor onze generatie een hele hoop nieuwe, spannende manieren om vreemd te gaan.

Uit recent onderzoek is gebleken dat schimmig gedrag op social media de oorzaak is van een op de zeven echtscheidingen, wat niet heel verrassend is, aangezien 58 procent van de mensen beweert dat ze het Facebook- en telefoonwachtwoord van hun partner kennen. Uit een ander onderzoek bleek dat 76 procent van de vrouwen vindt dat flirterige sms’jes naar anderen sturen vreemdgaan is, vergeleken met 59 procent van de mannen. Een Instagramfoto van enkele maanden geleden liken is dus welbeschouwd het nieuwe equivalent van iemand deep-throaten die niet je vriendje is. Maar goed, even serieus, hoe staat het er eigenlijk voor met het ouderwetse vreemdgaan?

We vroegen een aantal mensen* hoe zij betrapt werden, of social media een rol speelde en wat hun morele houding ten opzichte van monogamie is.

“IK BEDROOG MIJN VRIENDJE ZES MAANDEN LANG MET TWEE VERSCHILLENDE JONGENS. IK SPEELDE MET VUUR”

VICE: Vertel eens hoe je vreemdging.

Nora, 30, uit Londen: Ik had een lange relatie. Eerst scharrelde ik met iemand van het werk via WhatsApp, G-chat, Facebook Messenger, in de bedrijfskeuken en tijdens de lunch, bij het biertje na het werk en op bedrijfsfeestjes. Daarna ging ik ook vreemd met iemand anders, ook via berichten-apps en bij etentjes, in cafés en op feesten. Mijn vriendje woonde in deze periode gedeeltelijk in een ander land, maar er was zeker wel een periode van een maand waarin iedereen zich op een kilometer afstand van elkaar bevond.

Hoe werd je betrapt?

Ik kan niet geloven dat het niet eerder gebeurde – ik speelde zes maanden lang met vuur. Uiteindelijk werd ik op meerdere manieren betrapt. Ik nodigde een van de jongens uit op een feestje waarvan ik zeker wist dat er geen “gemeenschappelijke” vrienden zouden zijn, maar toen we hand in hand binnenkwamen keek ik recht in het gezicht van de beste vriend van mijn vriendje, die daar op onverklaarbare wijze was. Hij zei: “Hey… wie is deze gast…?” Hij vertelde het meteen aan mijn vriendje. Ik beweerde nog dat we alleen vrienden waren, maar hij geloofde er geen snars van.

Heb je er spijt van?

Eigenlijk niet. Ik had toen een heel traumatische periode met mijn familie, en mijn vriendje was een ongelooflijke lul en steunde me niet, dus vreemdgaan was eigenlijk een soort van “fuck you” naar hem, omdat hij niet voor me zorgde. Ik bedroog hem niet met willekeurige mensen; ik ging vreemd met de mannelijke vrienden in mijn leven die me heel erg steunden en om wie ik veel geef. Misschien had ik het niet lichamelijk moeten maken, maar ik hield het nauwelijks vol en ik gebruikte veel drugs om situatie te ontvluchten. Ik had het gewoon nodig.

Zou je de volgende keer voorzichtiger zijn?

Ik denk niet dat ik opnieuw zal vreemdgaan. Het was een symptoom van mijn chaotische leven. Het gaat nu veel beter met me en ik heb een heel fijne relatie. De gedachte is eerlijk waar nog nooit in me opgekomen en we hebben nu al drie jaar. In “eens een bedrieger, altijd een bedrieger” geloof ik absoluut niet.

“MIJN VRIENDJE SLOOT ZICH OP IN HET TOILET EN DOWNLOADDE TINDER OPNIEUW OP MIJN TELEFOON”

VICE: Wat is jouw verhaal?

Nadia, 26, uit Nottingham: Ik had een langeafstandsrelatie en ik zat stiekem veel op Tinder – voor dates, om te neuken en om gratis uit eten te gaan – maar ik was zo voorzichtig om de app elke keer te verwijderen als hij langskwam. Hij woonde in het buitenland, ik woon in Engeland, hij kende niet heel veel mensen hier, dus ik dacht dat het veilig was. Helaas had ik het mis – hij had het instinct van een speurhond.

Hoe betrapte hij je?

Ik was een eitje voor ons aan het bakken en ondertussen was hij er op de een of andere manier in geslaagd om in mijn telefoon te komen. Hij sloot zichzelf op in de badkamer en downloadde Tinder opnieuw, waarna er verschillende meldingen van matches verschenen. Maar daar hield het niet op: hij deed zich voor als mij en stuurde een paar berichten naar verschillende mensen met wie ik had gedatet, totdat hij een ijzersterke zaak had en mij ermee confronteerde.

Wat gebeurde er toen hij je ermee confronteerde?

Ik was zo geschokt dat hij op zo’n stuitende wijze mijn privacy had geschonden dat ik nauwelijks besefte wat er aan de hand was. Normaal gesproken ben ik niet op mijn mondje gevallen, maar ik was nu echt sprakeloos. Op dat moment kon ik mezelf ook niet meer echt verdedigen – hij had het bewijs in z’n hand. We maakten het ter plekke uit.

Hoe voel je je er nu over?

Achteraf bleek dat hij zelf ook een afschuwelijke bedrieger was, wat wel verklaart waarom hij zo’n uitstekende intuïtie had. Soort zoekt soort, nietwaar?

“HIJ STOND IN ZIJN ONDERBROEK IN MIJN KAMER. HET WAS OVERDUIDELIJK”

VICE: Hoe lang waren jullie al samen en hoe ging het op dat moment?

Emily, 20, uit Noord-Londen: We waren zeventien en al twee jaar samen. Hij was een leuke jongen, superknap en heel lang, maar ook nogal dom. Ik had hem volledig om mijn vinger gewonden. Hij had ook een erectiestoornis, maar ik hield veel van hem, mijn familie vond hem fantastisch en hij zorgde goed voor me als ik uit de bocht vloog. Mijn moeder houdt van lange mannen, en hij was cadet in het leger, dus hij was goedgekeurd. Mijn oma gaf ons altijd geld om van op date te gaan, wat meestal bestond uit bier drinken in het park. We waren zeventien, immers.

Hoe ging het vreemdgaan?

Ik had op een dag in het park een paar pillen geslikt met wat oudere mensen die ik niet echt kende, en ik werd een soort van verliefd op een van de jongens. Hij was raar en echt heel knap – en is dat nog steeds. Op dat moment voelde het alsof ik niet echt een keuze had. Het was zo’n sterk gevoel, ik voel het nu nog steeds. Hij ging met me mee naar huis en is eigenlijk nooit meer weggegaan.

Hoe werd je betrapt?

De legercadet kwam langs om me te verrassen. Hij was weg geweest en kwam een dag eerder terug. Misschien probeerde hij me ook wel te betrappen – hij had al een paar keer wat mysterieuze sms’jes gezien. Pillenjongen was bij mij en droeg alleen een onderbroek. Het was denk ik overduidelijk.

Wat gebeurde er toen?

Ik zei dat pillenjongen door zijn moeder uit huis was getrapt en dus een plek nodig had om te slapen, en dat hij aan soortgelijke ‘problemen’ leed als waaraan ik leed, wat legercadet toch niet zou begrijpen. Ik gebruikte mijn geestelijke gezondheid als een stok om mijn vriendje mee te slaan, wat niet eerlijk was. Ik hield vol dat er niets aan de hand was en hij geloofde me. Een week later bleek dat het allemaal tijdverspilling was geweest, want ik maakte het uit met legercadet om samen te kunnen zijn met pillenjongen.

Ben je sindsdien nog vreemdgegaan?

Ja, ik kan het niet helpen. Ik zwoor dat ik het nooit zou doen, nadat ik het mijn vader meermaals had zien doen bij mijn moeder, maar ja, het is weer gebeurd. En ook niet eens altijd als ik dronken was. “De appel valt niet ver van boom” lijkt me een te gemakkelijke verklaring, maar altijd als ik vreemdga denk ik meteen aan mijn kindertijd, dus misschien houdt het verband met elkaar?



“IK VERTELDE HET AAN MIJN VRIENDIN TOEN IK DRONKEN WAS. DAARNA VERGAT IK DAT IK HET HAAR HAD VERTELD”

VICE: Waarom bedroog je je partner?

Amy, 25, uit Brighton: Ik heb geen goed excuus. De relatie ging op dat moment heel goed, ik was vreselijk verliefd en ik was niet eens romantisch geïnteresseerd in de persoon met wie ik vreemdging. De enige reden die ik kan bedenken is dat we een langeafstandsrelatie hadden en ik al vier weken geen seks had gehad. Iemand benaderde me en ik sloeg het niet af.

Wat gebeurde er precies?

Ik was uit met een vriendin. Het was een van die zachte zomeravonden waarop iedereen helemaal wild is en je weet dat er iets fout zal gaan. We dronken veel te veel, gingen naar een saai feest, flirtten met elkaar om onszelf te vermaken en besloten toen om weg te gaan en wat te eten. In de taxi op weg naar het restaurant kuste ze me, en ik kuste haar terug.

Hoe kwam je vriendin erachter?

Direct nadat de rekening kwam zei ik tegen die vriendin dat ik naar huis moest, en dat het fout was dat we hadden gezoend. Zij stond erop dat ik moest blijven en nog wat met haar moest drinken, maar ik rende letterlijk weg. Ik was ladderzat. Toen belde ik mijn vriendin en vertelde ik wat er was gebeurd. Ik zou graag vertellen hoe dat gesprek ging, maar ik kan het me niet meer herinneren. De volgende ochtend werd ik wakker met een vreselijke kater en zag ik dat mijn vriendin me een paar keer had gebeld. Toen ik haar terugbelde, zei ze: “We moeten praten over wat er is gebeurd.” Ik snapte er niets van. Hoe kon zij het weten? Ze merkte dat ik in de war was en begreep dat ik me het niet kon herinneren dat ik het haar had verteld. Dat werkte denk ik in mijn voordeel, want ze schakelde over van woede naar lichte bezorgdheid over me.

Bleven jullie bij elkaar?

Ja, een redelijk lange tijd. Maar het zorgde er wel voor dat zij eraan ging twijfelen of ze me nog wel kon vertrouwen, en ik over mezelf ging twijfelen of ik mezelf nog wel kon vertrouwen. Ik ben nu samen met iemand anders en gedraag me niet meer zo idioot. Ik zou willen dat ik kan terugkijken op die relatie en ik kan zeggen dat ik er voor de volle 100 procent voor ging, maar ik denk dat ik er slechts 90 procent voor ging. Dat maakt me verdrietig. Maar hé, langeafstandsrelaties zijn moeilijk.

“IK BEDROOG MIJN VRIENDJE DOOR EEN GANGBANG TE HEBBEN IN BERLIJN”

VICE: Hoelang hadden jullie al een relatie toen jij vreemdging? Ben, 23, uit Manchester: Ik was anderhalf jaar samen met mijn vriendje toen ik vreemdging. De relatie was een beetje aan het uitdoven – althans, zo dacht ik erover. Hij vertelde me altijd hoe ik me moest voelen, bekritiseerde me en vond zijn mening belangrijker dan die van mij. Het was de eerste keer dat ik iemand bedroog, maar ik was helemaal klaar met die relatie.

Waar gebeurde het precies? Was er social media bij betrokken? Nee, het gebeurde juist volledig in het echte leven. Ik ging met twee vriendinnen naar een grote technoclub in Berlijn – ik zal de naam om anonimiteitsredenen niet noemen, maar het was Berghain. Ik ben homo en zij zijn beiden lesbisch. Hoe dan ook, we hadden uiteindelijk we een soort van “beste vrienden-orgie” met allemaal andere mannen. Toen sloop ik met twee van die mannen ergens anders heen, van het een kwam het ander, en voor ik het wist neukten ze me allebei tegelijkertijd in een seksschommel. ‘Vreemdgaan’ was in dit geval dus ook wel echt met gestrekt been vreemdgaan – geen dom dronken tongzoentje of zo, maar loeihard pompen in een seksschommel.

Was het leuk? Ik vond de seks heerlijk, maar het was ook vooral het definitieve einde van mijn relatie. Ik merkte dat ik het veel leuker vond om door deze gasten getowerbridged te worden, dan constant emotioneel misbruikt te worden door mijn vriendje. Het was de druppel die de relatie-emmer deed overlopen, en ik heb er geen spijt van.

Hoe kwam hij erachter? Ik vertelde het heel luid in de kroeg tegen mijn vriendje en een paar andere vrienden, waaronder een paar die bij die orgie aanwezig waren. Ik vergat helemaal om mezelf weg te laten uit het verhaal. Misschien was het onbewust wel mijn bedoeling, maar ik was eigenlijk niet van plan om mijn vriendje te vertellen dat ik was geneukt door twee andere gasten. Ik voel me er goed over dat die relatie voorbij is, maar ik vind het wel gemeen dat ik ben vreemdgegaan en dat ik het hem heb verteld. Achteraf gezien was dat niet nodig.

*Namen en kleine details zijn gewijzigd

