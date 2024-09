Wat er gebeurt als lichtkunstenaars losgaan in een enorm bos

Als je bang bent dat je deze zomer in een zwart gat valt, moet je naar Japan gaan. Daar kun je namelijk in een gigantisch park naar een aantal unieke lichtinstallaties van kunstcollectief teamLab zien. Het collectief heeft de missie de natuur onder de aandacht te brengen bij een publiek dat voornamelijk geïnteresseerd is in technologie. Eerder vulden ze al zesduizend vierkante meter met digitale kunstvlinders in Californië, en deze zomer gaan de ongekroonde koningen van de digitale kunst interactieve installaties van bomen, vijvers en stenen maken. De tentoonstelling heet A Forest Where Gods Live. De digitale visuals van teamLab moeten echte natuurverschijnselen voorstellen en zijn vanaf 14 juli in het Mifuneyama Rakuen park op het eiland Kyushu te vinden.



Hieronder alvast een voorproefje van wat je van de installaties kunt verwachten:

Universe of Water Particles on a Rock in which Resides a God

Een gesimuleerde waterval is op een grote steen geprojecteerd, waarbij een algoritme het verloop van de waterstroom bepaalt. En dat algoritme? Dat is weer op echt klaterend water gebaseerd.

Drawing on the Water Surface with Lotus Flowers, Created by the Dance of Koi and Small Boats

In deze digitale vijver worden karpers, lotusbloemen en roeibootjes geprojecteerd. Ze reageren allemaal op elkaar. En wanneer een bootje passeert, schieten de karpers een andere kant op, alsof ze een roofvis ontwijken. Al die beweging laat kleurrijke strepen achter, die samen het bijzondere kunstwerk vormen.



Graffiti Nature – Creatures Living in Ruins of a Public Bathhouse

In Graffiti Nature duik je in het dagelijks leven van een stel dieren. Het zijn tekeningen die tot leven komen. Als bezoeker word je daarin meegenomen en het is zelfs zo dat wanneer je op een beest gaat staan, hij doodgaat. Een beetje zoals dat in het echt ook zou gaan dus.



Enso of Split Rock Maple

Dit kunstwerk is gebaseerd op een van de eerste projecten van teamLab, Spatial Calligraphy, waarin je digitale strepen tussen de vissen ziet. Dit keer krijg je die kalligrafeerkunsten te zien in de vorm van een verlichte cirkel, op een steen van bijna drie meter, waaruit ook nog eens een boom groeit.



Resonating Forest with Summer Cherry Blossoms and Summer Maple

In dit bos heeft elke boom een eigen kleur, die verandert zoals de huid van een kameleon. Het beest doet dat op basis van zijn omgeving, maar deze bomen passen zich aan op basis van de bezoekers. En als een soort domino-effect steken de bomen elkaar aan terwijl jij er doorheen loopt, waardoor het bos voor je neus van kleur verandert.



Resonating Azalea Valley

Net als het bos hierboven reageert Resonating Azalea Valley op haar bezoekers, maar dit keer op basis van hun voetstappen.



Check de website van teamLab voor meer van hun werk.