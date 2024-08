Wat Berlijners eten wanneer ze met ogen als schotels de club verlaten

Later ga je erom lachen, maar op dit moment is het bloedserieus. Wat er precies gebeurd is, hoe je hier bent gekomen – allemaal niet meer helder, de nacht ging op in rook en verdween weer als sneeuw voor de zon. Nu sta je hier vijftien uur later, de bas giert nog door je lichaam en je probeert zo normaal mogelijk de club uit te wandelen. Daar is de harde werkelijkheid, en daarmee ook je eetlust. Maar wat kun je nu het beste eten?

Wel, mijn feestbeest, je bent niet alleen. We vroegen clubbers uit Berlijn wat ze eten wanneer ze ‘s ochtends vroeg de club uit komen rollen.

Henning Müller-Lüdenscheidt

Leeftijd: 27 Nationaliteit: Duits, “100 procent” Is: Student Biotechnologie

Henning begon zijn feestcarrière rond zijn veertiende levensjaar, wat normaal is voor jeugd van het Duitse platteland. Maar zijn drang naar feesten kwam pas echt los toen hij twee jaar geleden naar Berlijn verhuisde. Zijn tips: “feest nooit langer dan vierentwintig uur” en als het op eten aankomt: “gemak boven kwaliteit.”

Zijn favoriete combinatie: een Big Mac en een vanillemilkshake

“Hiermee zet ik mijn zelfdestructieve avond smakelijk voort,” geeft hij aan. “Ik snak ernaar als ik mijn jas ophaal bij de garderobe.”

De combinatie is niet alleen lekker verzadigend, het voelt voor Henning ergens ook als ouderwetse rebellie tegen jezelf.

“Big Macs zijn de reden dat ik een jaar geleden gestopt ben met vegetarisch eten,” zegt hij met een kleine glimlach. “Ik dacht, ik ga gewoon voor de meeste slechte optie. Als ik dan toch de regels ga breken, kan ik de grens maar beter goed overschrijden.”

Nog even over de milkshake. Henning is namelijk lactose-intolerant. Maar als je mond kurkdroog is, is er niets fijner dan iets wat minimaal kauwwerk vereist en makkelijk weg te krijgen is (en eerlijk, je hebt eigenlijk ook geen tanden nodig om een Big Mac te eten.)

Leo Thwic

Leeftijd: 29 Nationaliteit: Noors Is: Softwareontwikkelaar

Als wetenschapper deed Leo in 2003 onderzoek naar snacks en was hij een van de eerste crowdfunders die investeerde in Soylent.

“Ze behandelen hun product bijna alsof het software is,” vertelt hij over de voedzame drab. “Ze brengen steeds nieuwe versies uit met kleine verbeteringen. Ze hebben zelfs versie-informatie bij elke update.”

Nu, na vijftien jaar feesten, laat hij de wetenschap voor zich werken. Na wat problemen met het vinden van Soylent in Duitsland, vond hij in Mana een prima vervanger. Hij stopt het in zijn rugzak voor na – en soms tijdens, wanneer hij even wegglipt om een pakje weg te slurpen – het feesten.

“Het is zo heftig in Berlijn en het is fijn om iets rustgevends en bijna smaakloos te eten aan het einde van de nacht,” zegt hij. “Het smaakt een beetje naar zoet pannenkoekenbeslag en ik heb daarna geen drang om currynoodles uit te kotsen.”

Robert Christian

Leeftijd: 26 Nationaliteit: Duits Is: Mode-student

“Ik ben niet een persoon die ervan houdt om döner kebabs in bed te eten,” zegt Robert, uit Neuköln die een grote liefde heeft voor opvallende outfits en Koreaanse restaurants. Zijn feestweek eindigt vaak op maandagochtend, als zijn favoriete plekken – Herrensauna en Same Bitches – eindelijk iedereen naar buiten vegen.

Na een klein dutje schuifelt hij naar het fornuis om daar een Koreaanse kimchi-pannenkoek te maken. Pittig, zuur, en de juiste hoeveelheid vet: genoeg om de döner te verslaan. Er zijn maar weinig ingrediënten nodig, maar geduld is wel een van de belangrijkste bestanddelen. De geur is genoeg om je langzaam weer tot leven te wekken.

Julia Grip

Leeftijd: 24 Nationaliteit: Zweeds Is: Levensgenieter

Zes jaar geleden begaf Julia zich ergens in de staat tussen overgeven en flauwvallen, toen ze naar de garderobe wankelde op zoek naar iets wat haar kon redden. Wat ze vond was klein, energiegevend, vereiste minimaal kauwwerk of enige interactie met de buitenwereld: een Snickers en een banaan. Niet geheel onbelangrijk: ze hebben allebei hun eigen jasje aan.

“Als je in een restaurant komt, voelt het alsof je daar even niet thuishoort, omdat je er zoveel vertiefter uit ziet dan de rest,” zegt ze. “Een banaan of Snickers in je hand is prima, omdat je er niemand mee belast – behalve wanneer het een brij wordt in je zak natuurlijk.” Deze vrouw heeft een punt. Dokter Lisa Young, diëtiste en hoogleraar diëtetiek aan de New York University, zal tevreden zijn met de hoeveelheid magnesium en kalium die ze door haar snacks binnenkrijgt (hoewel ze het misschien niet helemaal eens is met haar bijgerecht van sigaretten.

Young heeft nog een aantal tips. Behalve het overduidelijke, water, zijn sinaasappels en bladgroenten goed om het kalium dat door alcohol verdwijnt weer op peil te brengen.

“Kippensoep is ook goed! Het herstelt vocht en natrium,” zegt Young. Er zit ook veel voor cysteïne in, wat goed is voor de lever. Samen met mager vlees helpt het je bloeddruk te verlagen. “Heb je buikpijn? Ga voor crackers of een geroosterde boterham.” Kauwen is optioneel, een beetje speeksel niet.

