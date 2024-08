Wat je het best kunt eten voordat je anaal gepenetreerd wordt

Sommige situaties kunnen best ongemakkelijk zijn voor homomannen. Geknipt worden door een nieuwe, heteroseksuele kapper bijvoorbeeld, een voetbal terugschieten naar een paar gasten in het park, of je vader een sms’je sturen dat eigenlijk voor je partner was bedoeld. Of ben ik de enige die daar last van heeft?

Als het op seks aankomt, is de kans op ongemak alleen maar groter. Als homo ben je nu eenmaal vooral aangewezen op anale seks – niet dat de enige optie is natuurlijk, maar het is in ieder geval een optie waar vaak voor wordt gekozen. De grote vrees bij anale seks is dat er sporen van poep opduiken tijdens de penetratie. Als je de bottom bent is het maar te hopen dat, terwijl je geknield gaat en hij zijn pik bij je naar binnen schuift, het allemaal een beetje schoon is.

Om gênante situaties te voorkomen, kun je van tevoren je billen wassen, maar seks is natuurlijk niet altijd even gepland. Gelukkig zijn er ook andere voorzorgsmaatregelen die je kunt treffen om schoon van bil te gaan, zoals goed letten op wat je eet.

Hoe zo’n dieet eruitziet? “Je moet je eigen buik goed kennen, en uitvogelen wat het beste werkt,” vertelt de 31-jarige Phil uit Londen. “Ik weet bijvoorbeeld dat ik geen cola light moet drinken, daar word ik winderig van. Ik probeer ook lactose te vermijden, en als ik weet dat ik geneukt ga worden, laat ik ook koffie koste wat het kost staan.”

Drew, die ook in Londen woont, vertelt dat hij sinds hij een vaste vriend heeft ook anders is gaan eten, omdat hij meestal de bottom is. “Mijn partner was twee weken in het buitenland,” vertelt hij. “En mijn eerste gedachte was: yes, nu kan ik eindelijk weer doperwten eten!”

Naast doperwten vermijdt Drew ook producten als rood vlees, pittig voedsel, kaas en gebak. “Nu ik er zo over nadenk vraag ik me af of het ’t allemaal wel waard is. Mijn vriend kan gewoon pizza eten én neuken!”

De 28-jarige Damian* vertelt dat zijn partner nog weleens vergeet om te letten op wat hij eet, en dat dit soms ook de seks in de weg zit. “Als je bottom bent, kan je naar mijn mening beter geen dingen eten die lang duren om te verteren, zoals pittig voedsel. Mijn vriend heeft meestal geen idee waar hij mee bezig is: dan maakt hij chili con carne en verwacht hij daarna seks te hebben. Mooi niet.”

Wel denkt Damian dat de angst over het algemeen vooral in het hoofd zit, en uiteindelijk meestal groter is dan het daadwerkelijke gevaar: “Zelfs als je het idee hebt dat het weleens fout zou kunnen gaan, gebeurt het nog lang niet altijd.”

“Te veel fruit, pittig voedsel of alcohol kan je maag overstuur maken,” beaamt ook de Londense voedingsdeskundige Rob Hobson. “Droge granen, zonder al te veel vloeistof, is dan een beter idee.” Wel raadt Hobson aan om je eetgewoonten niet gelijk te drastisch te veranderen. “De beste manier om lekker in je vel te zitten blijft om een gebalanceerd dieet te hebben en gevarieerd te eten.”

Sommige bottoms vertellen dat ze bepaald voedsel niet meer kunnen eten omdat ze er vervelende ervaringen mee hebben. “Ik werd een keertje geneukt nadat ik maïs had gegeten,” zegt de 25-jarige Callum* bijvoorbeeld. “Sindsdien kan ik geen maïs meer zien, laat staan eten.” Graham* heeft een vergelijkbaar verhaal. “Ik ben ooit een keer zo dom geweest om curry te eten voordat ik op date ging, en vervolgens met die gast mee naar huis te gaan,” vertelt hij. “Als ik nu alleen maar curry ruik moet ik direct weer aan die avond denken. Onze date heeft geen vervolg meer gehad.”

De Amerikaanse seksuoloog Evan Goldstein benadrukt dat, als je zenuwen hebt voor de seks, dit ook zelf een effect kan hebben op je spijsvertering. “Van stress kun je het prikkelbaredarmsyndroom krijgen, waardoor je juist meer gaat poepen. Als je je zenuwen niet in bedwang kunt houden, kun je je afspraakje dus misschien maar beter afzeggen.”

Om je op je gemak te voelen tijdens anale seks, heeft Goldstein nog wel wat dieettips. “Probeer veel vezels in je dieet op te nemen, en drink genoeg water. Daardoor wordt je ontlasting stevig en kun je op een normale manier naar de wc.”

Om ervoor te zorgen dat hij alles binnenhoudt, gebruikt Damian loperamide, een medicijn tegen diarree. Maar zowel Goldstein en Hobson adviseren om het gebruik van dat soort middelen zoveel mogelijk te beperken. “Ik zou zoiets nooit aanraden, dat is niet vol te houden op lange termijn,” zegt Hobson.

Uiteindelijk is het ideale bottom-dieet, net zoals de perfecte pomppartij, voor iedereen anders. En natuurlijk loopt het zo nu en dan weleens in de soep, maar hey: shit happens.

*Deze namen zijn gefingeerd.