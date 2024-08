Wat mannen nooit hebben geleerd over menstruatie

Toen ik op school voorlichting kreeg over menstruatie, werden alle meisjes in een apart lokaal gestopt, weg van de jongens. Er kwam een monsterlijk groot maandverband tevoorschijn. Het leek wel een surfplank. Terwijl het ding rond werd gegeven door de klas, keken mijn beste vriendin en ik elkaar vol afschuw aan. Later gooide de leraar rode verf op de surfplank.

Alleen de meisjes kregen deze uitvoerige voorlichting. Maar wat leerden de jongens over menstruatie? Het feit dat sommige volwassen mannen – en zelfs vrouwen – het nog steeds smerig vinden, bewijst het al: niet heel veel. De Britse organisatie Plan International publiceerde deze week een onderzoek onder duizend meisjes tussen de 14 en 21, en daaruit bleek dat bijna de helft ongesteldheid gênant vindt. De organisatie adviseerde dat beide geslachten voorgelicht moeten worden over menstrueren.

Door het gebrek aan kennis over menstruatie, kan er verwarring en onbegrip ontstaan. Om dat te voorkomen, is hier alles wat je (als man) zou moeten weten over ongesteldheid. Dit zijn antwoorden op vragen die mannen me ooit stelden.

“Wat is het verschil tussen maandverband en tampons en waarom zou je voor maandverband kiezen?”

Maandverband zijn de absorberende surfplanken die je in de broekje plakt als extra laagje. Tampons zijn absorberende staafjes gemaakt van materiaal dat je in je vagina kunt stoppen, eventueel via een inbrenghuls. Ze hebben allebei dezelfde functie, maar elke vrouw heeft haar persoonlijke voorkeur.

Maandverband is handig als je de pech hebt dat je veel bloed verliest, of om ’s nachts te dragen, want als je acht uur slaapt wil je geen tampon dragen. Dan loop je namelijk het risico op toxischeshocksyndroom. Sommige vrouwen gebruiken liever maandverband omdat ze geen tampon in hun lichaam willen, of dat fysiek niet kunnen. Aan de andere kant vinden veel vrouwen maandverband juist oncomfortabel, alsof je een luier voor volwassenen draagt. Het voordeel van een tampon is dat het niet in de weg zit. Je vergeet dat het er zit. Veel vrouwen gebruiken ze allebei, hoewel steeds meer vrouwen een menstruatiecup gebruiken: een herbruikbare, plastic, theekop-achtige constructie, die je uit kunt wassen na elk gebruik.

“Vind je het lekker als je een tampon inbrengt?”

Deze gedachte komt recht uit het brein van heteromannen die geloven dat hun pik een magische toverstaf is en oprecht verbaasd zijn dat enkel penetratie ons niet aan een orgasme helpt. Nee: we genieten er niet van om een droge prop katoen in onze vagina te stoppen.

“Heb je seks als je ongesteld bent?”

Ja, we kunnen gewoon seks hebben als we dat willen. Het is maar een beetje bloed. Als we hevig menstrueren, is het de rotzooi misschien niet waard. Maar het is niet raar of verkeerd om het wel te doen.

“Ben je altijd geil tijdens je menstruatie?”

Niet alle vrouwen, maar: ja. Er zijn veel onderzoeken geweest naar hormonen, en die geven aan dat we meestal supergeil zijn rond de veertiende dag, tijdens de eisprong. De hoeveelheid progesteron – een hormoon dat je libido vermindert – is erg laag tijdens de menstruatie. Dat kan daar een verklaring voor zijn. Andere onderzoeken suggereren dat het komt omdat er meer vocht vrijkomt door je menstruatie, of, hoogstwaarschijnlijk, door de druk op zenuwuiteinden bij je bekken.

“Is het bloed lichtrood in de zomer, zoals rosé, en donkerrood in de winter, zoals merlot?”

Menstruatiebloed kan alle kleuren hebben: van zwart-bruin tot diep roze. Maar de kleur van het bloed verandert niet door weersomstandigheden.

“Worden vrouwen chagrijnig als ze ongesteld zijn?”

NEE. Als je seksistisch wil zijn, en de emotionele staat van alle vrouwen linkt aan hun ongesteldheid, zorg dat je dan in elk geval de fases van de cyclus op een rijtje hebt.



Hier een klein PMS-lesje: niet alle vrouwen hebben PMS – fysieke en stemmingsgerelateerde symptomen die verband hebben met de menstruatiecyclus – en alle vrouwen reageren anders op hun hormonen (als ze dat überhaupt al doen). Als ze dat doen, gebeurt dat meestal tussen de eisprong (dag 14 van de cyclus) en het begin van de menstruatie. Het kan een paar uur duren of een paar weken. Driekwart van de vrouwen kan ooit in hun leven last hebben van PMS. Een zeldzame, ernstige vorm van PMS is PMDD, waar 2 tot 8 procent van de vrouwen aan lijdt.



Het idee dat vrouwen PMS hebben tijdens hun menstruatie, is onjuist en is gelinkt aan de angst die mannen hebben voor menstruatie. Het is een poging om vrouwen biologisch instabiel te laten lijken.

“Klopt het dat je niet zwanger kan raken tijdens je menstruatie?”

De kans dat je zwanger wordt is aanwezig, maar wel laag. Gebruik dus gewoon altijd een voorbehoedsmiddel, tenzij je een baby wil.

“Klopt het dat vrouwelijke huisgenoten tegelijk gaan menstrueren?”

Ik zou zeggen dat het echt klopt, want het is mij twee keer overkomen in de verschillende vrouwelijke huishoudens die ik heb gehad. Maar de wetenschap toont verschillende dingen aan, met onderzoeken die zowel positief als negatieve resultaten hebben. De meest recente onderzoeken suggereren dat het een mythe is. Hoe dan ook denken wij graag dat onze baarmoeders machtig en magisch zijn, en dat ze met elkaar verbonden zijn. Volgens een onderzoek uit 1999 geloofde 80 procent van de vrouwen dat menstruaties kunnen synchroniseren. 70 procent van de vrouwen gaf aan dat geweldig te vinden.

“Heb je ooit je eigen bloed willen proeven?”

Heb je ooit je vinger in je mond gestopt toen je een snee had, om te proeven hoe het smaakt? Ja? Nou, als je menstrueert wil je vast ook een bloederige vinger aflikken om te proeven hoe het smaakt, of niet? Ik ben van mening dat je gewoon je eigen lichaamsvloeistoffen kunt proeven. Waarom niet? Lekker consumeren.

“Stinkt het?”

Alles ruikt ergens naar. Menstruatiebloed ruikt naar bloed. Oud menstruatiebloed ruikt naar opgedroogd bloed.

“Duurt het altijd een week? Gebeurt het elke maand?”

Sommige mensen hebben geluk en hebben een korte menstruatie, misschien een dag of twee. Anderen menstrueren een volle week. Dat doet zich voor in een cyclus van 28 dagen. Maar nogmaals, dat verschilt per vrouw.

“Kun je je menstruatie permanent laten stoppen? En zo ja, waarom zou je dat niet doen?”

Je kunt je pil doorslikken om je menstruatie te laten stoppen. Dit wordt normaal gesproken gedaan als je menstruatie even niet zo goed uitkomt of als het geadviseerd wordt door een dokter, bijvoorbeeld als je veel klachten hebt. Ik ben met een hormoonvervangende therapie bezig om mijn hele cyclus te onderdrukken, zodat ik niet meer ongesteld wordt en geen PMDD meer heb. Je kunt ook norethisteron nemen, wat je menstruatie tijdelijk stopt als je bijvoorbeeld op vakantie gaat of als je erachter bent gekomen dat Ryan Gosling door de stad loopt. Maar over het algemeen, tenzij je menstruatie uitblijft door stress, een eetstoornis, gewichtsverlies, ziekte of een andere reden, zit je aan je menstruatie vast totdat het helemaal stopt. En dat, mijn vrienden, is de menopauze. Voor vragen hierover moet je maar naar je moeder gaan.

“Kun je voelen dat je menstruatie gaat beginnen? Weet je het 24 uur van te voren?”

Als alle vrouwen een intern alarm hadden voor het begin van hun menstruatie, zou je nooit die arme meid met de rode vlek op haar witte rokje zien lopen. Sommige vrouwen zijn erg regelmatig ongesteld en hebben het elke maand op dezelfde tijd, op dezelfde dag. Ik voelde het altijd aankomen door mijn baarmoeder, wat klote was maar tegelijkertijd ook handig, want dan wist ik dat ik binnen een uur een wc moest vinden. Soms voel je het door krampen, soms is het gewoon intuïtie en soms moet je jezelf verstoppen op het toilet in de trein, waar je vellen wc-papier in je broek stapelt, omdat je weer eens verrast werd.

“Stopt het plotseling?”

Dat verschilt van persoon tot persoon. Bij sommige mensen wordt het langzaam afgeremd, en bij andere mensen stopt het plots. Het is geen kraan. Stop met denken aan een kraan.

“Zit er een bepaalde status aan wanneer je voor het eerst ongesteld wordt? Is het kut om als laatste ongesteld te worden?”

Het is een ongeschreven sociale code, maar het eerste meisje dat ongesteld werd op school was het coolste meisje, en de meiden die daar kort op volgden waren ook cool. Het stond symbool voor ouder worden, en dichterbij seks komen, denk ik. Iedereen begint te menstrueren op een verschillende leeftijd, afhankelijk van je genen (van wanneer je moeder en oma begonnen) en opvoeding (bijvoorbeeld overgewicht of een speciaal dieet). Blijkbaar zijn er, helaas, later in het leven mentale en fysieke risico’s die verbonden zijn met wanneer je begon te menstrueren.

Maar, ik ben gelukkig geen 13-jarig meisje meer, dus ik weet niet of deze menstruatie-status nog leeft.

“Verlies je in het totaal echt maar zo weinig als een theelepel?”

Mijn niet wetenschappelijk onderbouwde antwoord hierop is: dit is bullshit. Ja, de wetenschap zegt dat het gemiddeld een theelepel is. Maar sommige vrouwen hebben bijna niets – in een week maar een klein spettertje. Andere vrouwen bloeden juist zo heftig, dat ze milde bloedarmoede krijgen en zelfs ijzersupplementen moeten slikken.



Dat was het. Gefeliciteerd, mannelijke lezers, nu weten jullie meer dan mijn biologieleraar die twaalf jaar geleden met rode verf stond te smijten.