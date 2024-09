Wat stemmen Jaap en Elias van The Homesick?

Volg elke dag Kiezen me Vice en mis niks.

Met nog minder dan een dag te gaan tot verkiezingsdag, zijn de verkiezingsstress, verkiezingsangst en verkiezingswaanzin op hun hoogtepunt. Muzikanten en andere invloedrijke figuren roepen daarbij massaal hun jonge fans op naar de stembussen te stormen en de macht te kantelen. Elias Elgersma (22) en Jaap van der Velde (20) van The Homesick doen daar niet aan mee. “Ik houd daar echt niet van”, zucht Jaap terwijl we op een Rotterdams terras zitten op de dag dat hun debuutalbum Youth Hunt uitkomt. “Kids willen niet stemmen omdat er niet genoeg wordt gedaan om ze daarin te interesseren. Dan kun je ook niet lastminute gaan zeggen dat het wél moet. Het lijkt soms wel of ze dat doen om een hit te scoren of in de media te komen.”

