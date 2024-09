Wat we in deze barre tijden kunnen leren van Shane Kluivert

De afgelopen weken is Justin Kluivert druk bezig om in de voetsporen van zijn vader te treden bij Ajax.



Dat is hartstikke mooi voor hem en voor Ajax, maar ik wil het even hebben over de jongste telg van Patrick Kluivert: Shane van negen jaar. In een wereld die momenteel verscheurd wordt door angst en haat is Shane een eilandje van onbekommerd geluk. Een baken, een boei.

Videos by VICE

Ik ben geobsedeerd door Shane. Dat klinkt discutabel, een volwassen man die geobsedeerd is door een kind. Dat weet ik, maar ik ben niet de enige. Shane heeft 45.000 volgers op Instagram en zijn youtubekanaal zit op 9k. Ik begrijp precies waarom. Dit kereltje is alles wat je van het kereltje wil dat hij is. En dat niet alleen, ik denk dat we allemaal een hele hoop van Shane kunnen leren over hoe we om kunnen gaan met deze bittere tijden.

Les 1: Besef dat alles een spelletje is

Weet je nog, vroeger? Toen was alles een spelletje. Niks hoefde, alles mocht. En wat niet mocht, deed je toch. Nu ben je ouder en ben je het spelen verleerd. Met spelen betaal je je huur niet, haal je geen studiepunten, verdien je geen cent. Maar spelen is leven. En als je dat even vergeten bent, kijk dan even hoe Shane voetbalt.

Hij speelt in het o10-team van Paris Saint-Germain en als hij een bal ziet, ziet hij alleen de bal. Kijk hem dartelen. Een kop kleiner dan z’n tegenstanders, een achteloze panna en zoveel optimisme in zijn acties. Als het lukt, dan lukt het, en anders lach je. Alles voor het spelletje: dat zouden we allemaal meer moeten doen.

https://www.instagram.com/p/BNE8rqrgtFj/?utm_source=ig_embed

Les 2: Stap soms even uit de dagelijkse mallemolen

Het lijkt tegenwoordig bij een leven als volwassene te horen om vroeg of laat overspannen te raken. Niet alleen omdat we allemaal zo druk zijn, maar ook omdat we niet meer weten wanneer of hoe we onze rust moeten pakken. Nee, dan Shane: hij heeft altijd honderd dingen te doen, maar gelukkig is hij bedeeld met de innerlijke rust van een boeddhabeeldje.

Als hij voelt dat het nodig is, stapt hij gewoon even uit de dagelijkse mallemolen. “Er bestaat geen moeilijker kunst dan waarlijk uitgebalanceerd nietsdoen,” schreef Simon Carmiggelt. Shane beheerst het. Maak van Shane je spirit animal en je geest is in goede handen.

https://www.instagram.com/p/BMHHqcbgPzY/

Les 3: Blijf niet hangen in je eigen falen en vier je successen

Twee speciaalbier, anderhalve fles wijn, een bel Calvados en daarna nog een sloot bier afgewisseld met shotjes van troep die ik me niet meer kan herinneren: zo liep het vorig weekend uit de hand. Drinken om te ontsnappen aan de dagelijkse realiteit. Het is een recept voor spijt en een snijdende kater, toch? Maar het wonder geschiedde, mijn kater bleef uit.

Op zo’n moment kun je je schouders ophalen en doorgaan met leven, maar het is beter om even je vuist te ballen, je ogen te sluiten en stil te staan bij je succes. Succes moet gevierd worden. Shane kan dat als geen ander. Afgelopen maand werd hij verkozen tot Sportkid of the Month op zijn school. Shane schat zulke momenten in zijn leven meteen op waarde. Leer hiervan.

https://www.instagram.com/p/BPHxwusgZ9U

Les 4: Vier de successen van je naasten

Oké, misschien is stilstaan bij je eigen succes niet zo moeilijk, hoe klein de overwinning ook is. Maar hoe vaak ben je eigenlijk blij voor een ander? Echt blij? Afgunst is de norm tegenwoordig. Shane is klein, maar zijn hart is groot. Toen zijn broer Justin onlangs zijn debuut maakte in het eerste elftal van Ajax, deelde hij dat met trots en broederliefde. Hartverwarmend.

https://www.instagram.com/p/BPSbcSTgUX5

Les 5: Maak met je creativiteit van deze grijze aardkloot weer een mooie plek

Wanneer ben jij voor het laatst echt creatief geweest? Precies. En ik bedoel niet dat je een keer een ander instagramfilter koos voor je saaie foto. Nee, écht creatief. Het is tijd om even diep in jezelf te grabbelen naar dat laatste greintje kleur zodat we met zijn allen van deze wereld weer een beetje op kunnen vrolijken.

Shane geeft namelijk alle ruimte aan zijn artistieke kant. Als hij de inspiratie in zijn bolletje voelt, dan rent hij de tuin in, legt een doek op het gazon en begint te schilderen. Hier zat hij in een rode fase.

https://www.instagram.com/p/BEENRmNgbZt/

Les 6: Zelfmedelijden is voor verliezers

De maatschappij van nu is een grote klaagcultuur. We klagen over elkaar, werk, de politiek, ons favoriete voetbalteam. Terecht natuurlijk, want alles is kut. Het is niet goed en we weten allemaal precies hoe het beter moet. Maar zullen we verder even een beetje dimmen met dat zelfmedelijden?

Kijk maar naar Shane. Oké, hij heeft een steenrijke beroemde vader, talent voor geluk en de aaibaarheidsfactor van een pasgeboren raskatje, maar het is ook weer niet zo dat álles meezit in zijn leven. Vorige week nog, kreeg-ie ineens griep. Maar gaat hij onder zoiets gebukt? Welnee. Badjas aan, kop thee, uitzieken en accepteren.

https://www.instagram.com/p/BPkTLnKgZPs

Of eerder nog, toen hij een beugel kreeg. Voor de meeste kinderen een zwarte dag in hun jeugd. Niet voor Shane. Een lach van oor tot oor en 4340 likes in de pocket.

https://www.instagram.com/p/BM3K-n4gpIn

Kortom: doe wat Shane zou doen, al zit je in een bodemloze put die tot de rand is gevuld met eindeloze ellende

“Ik geniet van dat ventje,” zei Peter Bosz dit weekend over zijn broer Justin Kluivert. Ik ook, maar ik geniet minstens net zo hard van dít ventje. En dat kan geen kwaad. Op politiek niveau lijkt de wereld er niet op vooruit te gaan en het milieu wordt er ook niet beter op. De wereld is soms geen fijne plek, maar Shane is een eilandje van onbekommerd geluk – zorgeloos en zoet.

En ik wil best nog een stapje verder gaan: eigenlijk moeten we allemaal een beetje Shane in onszelf vinden. Ben je sip? Kijk naar Shane. Ben je klaar met de dagelijkse sleur van werk en teleurstelling? Shane niet hoor. Sta je voor een moeilijke beslissing in je leven? Vraag jezelf af wat Shane zou doen. Je zult merken dat je de meest optimistische, gebalanceerde en meeste vreugdevolle beslissing maakt – want dát zou Shane ook doen.

https://www.instagram.com/p/BBwiGr6gbYT/

—

Mis niets! Like VICE Sports Nederland voor je dagelijkse dosis ijzersterke sportverhalen.