Bekijk hoe Migos de tekst van een kinderboek rapt op de beat van ‘Bad and Boujee’

Migos gaat ongetwijfeld 2017 redden met hun langverwachte album C U L T U R E dat komende vrijdag uitkomt. Ondertussen bewijzen ze voor de zoveelste keer wat voor bazen het zijn op radio Power 106, bij de Cruz show. Spoel de onderstaande video door naar 13:37:

Je ziet het goed; dat zijn inderdaad Quavo, Takeoff en Offset van de Migos en inderdaad, ze spitten de tekst van een kinderboek genaamd Llama Llama Red Pyjama op de beat van Bad and Boujee. Het is waarschijnlijk het hardste wat je dit jaar hebt gehoord. Deze video bewijst ten eerste hoe deze gasten alles tot kunst kunnen verheffen, en ten tweede hoe goed ze wel niet op elkaar zijn ingespeeld. Duidelijk is in ieder geval dat Migos het hardste rapcollectief in jaren is en dat we daar heel dankbaar voor mogen zijn.