We berekenden hoeveel schade deze jongen in de Apple Store aanrichtte

Vanmorgen liep een man de Apple Store in de Franse stad Dijon binnen om in minder dan een minuut zeventien iPhone’s en een MacBook te slopen. Dit was geen willekeurige actie, maar een goed voorbereid stukje sloopwerk: de Fransman had een jeu de boules bal bij zich en een enkele werkhandschoen. De belangrijkste vraag die je jezelf bij deze actie kunt stellen is: heeft Apple echt last van de opgelopen schade?

Om een antwoord op deze vraag te geven hebben we even vakkundig geteld hoeveel de jongen heeft gesloopt en hoelang hij hierover deed. We kwamen op zeventien iPhones en een MacBook. Aangezien de iPhone 7 net uit is, staan de Apple Stores er vol mee. Als je deze zeventien iPhone 7’s van €769 per stuk, en een MacBook van €999, bij elkaar optelt kom je op €14.072.

De Fransman had ongeveer 45 seconden nodig om tot dit bedrag te komen. Maar is dat genoeg om Apple ook echt pijn te doen? Volgens everysecond.io niet. Op de website wordt, op basis van verschillende bronnen, gevisualiseerd hoeveel Apple verdient. In de tijd die de jongen nodig had om 14 telefoons en een MacBook kapot te slaan verkocht Apple 297 iPhones, 23 MacBooks, talloze apps en andere diensten maakte het bedrijf een winst van circa €55.000.

Dit betekent dat, met het tempo van de Fransman, er minimaal 4 mensen non-stop met jeu de boules ballen Iphones kapot moeten slaan zodat het bedrijf het bedrijf €56.000 misloopt per 45 seconden. Wij van Motherboard raden je ten zeerste af om dit te doen.