We bespraken hartfalen in de voetballerij met de medisch hoofdofficier van FIFPRO

De voetbalwereld stond dit weekend even stil toen Abdelhak Nouri naar de grond ging tijdens een oefenwedstrijd van Ajax. Appie stond maar niet op en al snel werd duidelijk dat het mis was. De twintigjarige speler had last van hartritmestoornissen, werd succesvol gereanimeerd en met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht.

Nouri is nu gelukkig buiten levensgevaar. Hij wordt in slaap gehouden, om zijn herstel zo soepel mogelijk te laten verlopen. Om meer te weten te komen over hartfalen in de voetballerij, hoe het voorkomen kan worden en wat de protocollen zijn als het mis gaat, spraken we met dr. Vincent Gouttebarge, medisch hoofdofficier van FIFPro, de wereldwijde vakbond voor profvoetballers.

Videos by VICE

Lees verder op VICE Sports.