We bezochten de eerste Bitcoin-stripclub van Europa

De stripclub ‘23 Paul Street’ zit op een paar straten lopen van Oldstreet Station in Londen verstopt in een zijstraatje, in een gebouw op vier hoog. Het is niet zomaar een stripclub: het is de eerste in Europa die cryptocurrencies als Bitcoin accepteert als betaalmiddel.

Toch, zo vonden we uit, maakt het ook weer niet zo gek veel uit of je Bitcoin of Ethereum gebruikt om een gram van iets illegaals te kopen op AlphaBay of om wat intimiteit met een naakte mevrouw aan te schaffen. In beide gevallen zit je een tijdje met een moeilijk gezicht naar een scherm te staren, niet precies wetende wat te doen met die ingewikkelde technische interface.

Videos by VICE

Voor de stripclub 23 Paul Street is het volslagen nieuw terrein om Bitcoins en andere cryptocurrencies als betaalmiddel te accepteren. Net als voor de rest van seksindustrie, overigens. Slechts één andere stripclub doet het ook — The Legends Room in Las Vegas.

“Dit klinkt waarschijnlijk heel slecht, zeker omdat ik in de seksindustrie werk,” zei Owen Planchart, de vriendelijke manager van de stripclub, met enige zelfbewustheid toen ik met hem sprak. “Maar elke keer als ik met cryptocurrencies betaal, voelt het bijna alsof ik een maagdenvlies breek.”

Ik lachte ongemakkelijk en daarna bleef het een paar seconden stil. Ik wist niet hoe ik moest reageren op die metafoor. Planchart praatte rustig verder.

“We staan op een drempel van iets nieuws, waarvan iedereen die erbij betrokken is weet dat het iets is wat voor het eerst gaat gebeuren, en dat het voor het eerst gebeurt bovendien”, zei hij. “De mensen hier proberen het naar hun zin te hebben zonder dat hun accountants en hun partners ervan weten — dat is heel belangrijk.”

Ik bezocht de club een uur voor ze open ging, dus er waren nog geen strippers aan het werk. Maar zelfs zonder de ongeveer 35 schaars geklede werknemers die door het gebouw heen sluipen, voelt de club al als een mix van Soho House en Eyes Wide Shut.

Je voelt het aan van alles: de aankleding als van een Engels monumentaal pand, de grote doos met chique accessoires en kleding die voor het dj-podium op de tweede verdieping staat (“Veel van wat hier gebeurt is een beetje Burning Man-achtig,” legde Planchart uit) en de astronomische bedragen die je voor alles betaalt.

Klanten betalen vooraf voor de tijd die ze met strippers doorbrengen. Op de tweede verdieping staan dikke leren sofa’s, waar wat zacht en doorzichtig slingerspul over is gedrapeerd. Een half uur op die sofa’s hangen met een stripper kost je zo’n 250 euro, een uur kost je ongeveer 490 euro. Ga je nog een verdieping hoger zitten, kan je rekenen op minimaal 840 euro per uur. Champagne is de meest ingekochte drank in de koelkast achter de bar. Dit is zeker niet het soort club dat je soms aantreft in de buurt van tankstations, waar verveelde in lingerie geklede dansers rondlopen met een pot waar de gasten muntjes van een euro in gooien.

Deze prijzen zorgen ervoor de plek met name bedoeld lijkt te zijn voor rijke bankiers uit het centrum van de stad of handelaren uit het Westelijke deel. 23 Paul Street denkt echter dat het via de Bitcoin een nieuw soort goedgevulde portemonnee kan aantrekken.

“Ik wil heel graag de technologie-gasten aantrekken. Soms lukt dat ook wel,” zegt Planchart. “Ze zijn de perfecte klanten voor een plek als deze, omdat ze sociaal nogal ongemakkelijk zijn en ze meer geld hebben dan ze kunnen uitgeven.”

Planchart vervolgde: “Waar bankiers al veel dingen hebben om mee te spelen, hebben weinig mensen gekeken naar wat die technologie-gasten leuk vinden, geloof ik.”

De eerste Bitcointransactie in de club vond een paar maanden geleden plaats, en was ter waarde van ongeveer 1400 euro. Iemand die veel TED-talks gaf, maar die graag anoniem wilde blijven bezocht de club, zei Planchart. In ruil voor wat meer tijd met de vrouwen, gaf de met Bitcoin-betalende gast de dansers les over cyptocurrency.

“Ik wil dat die meiden klaar zijn voor de toekomst als ze hier stoppen met werken. We willen zorgen dat het netto resultaat positief is,” zei Planchart.

Een nobele uitspraak — en hoewel de club te leeg was om de waarachtigheid van deze claim te testen, was er wel een vrouw die me welkom had geheten toen ik aankwam. Ze had me haar naam niet verteld, maar ze zei wel dat ze onlangs ook bij de club was gaan dansen. Daarvoor werkte ze er ook al, in een functie waarbij ze haar kleren aan hield, maar omdat ze het zo’n “veilige en hartelijke plek” vond, vond ze het veilig genoeg om er ook als stripper te werken. Waarvan akte.

Planchart gaf me vervolgens een betalen-met-cryptocurrency- voor dummies. Ik gebruikte de Jaxx-portemonnee op mijn telefoon terwijl hij Coinbase gebruikte — twee van de meest populaire apps die ik in het verleden heb gebruikt om cryptocurrencies te verhandelen. Voor een club die zichzelf op de borst slaat met haar strakke en gebruiksvriendelijke sfeer, was het proces pijnlijk onhandig.

Er waren talloze ongemakkelijke stiltes terwijl Planchart vocht met Coinbase (“Dus ik koop de bitcoin,” zei hij op een gegeven moment. “Of ben ik hem aan het verkopen? Nee, ik ben aan het kopen”). Uiteindelijk moest de neptransactie worden afgebroken op het moment van betalen.

“De nieuwe interface van Coinbase is heel verwarrend,” legde hij uit. “Maar normaal gesproken drukken we gewoon op onze telefoons, en dat is het dan zo’n beetje.”

Gelukkig maar — een gewone journalist zou daar toch nooit een danser kunnen betalen voor haar diensten.