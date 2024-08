We bezochten een anti-jihadisme trainingskamp in Polen

Na Charlie Hebdo, de aanslagen in Parijs en Nice, en een constante stroom van kleine, maar dodelijke terroristische aanvallen, staat Frankrijk onder hoogspanning. Er lopen nog altijd troepen over straat, en het land verkeert nog steeds in een noodtoestand. Met meer dan 17.000 potentiële terroristen om in de gaten te houden, heeft de Franse veiligheidsdienst zijn handen voller dan ooit tevoren.



Ondertussen biedt een Franse ondernemer ‘anti-jihadisme training’ aan in Polen, een land dat bewonderd wordt door radicale rechtse bewegingen in Europa, wegens de onverzettelijke houding ten opzichte van immigratie van moslims, en verwerping van het West-Europese liberalisme. In video’s op de site van Hussard zie je mensen gedrapeerd in legerkleding in het bos schieten met volautomatische wapens. Is dit een legitieme vorm van zelfverdediging of de zorgelijke geboorte van gewapende milities en burgerconflicten in Frankrijk?



VICE ging naar Warschau om Grégory Leroy te ontmoeten, de oprichter van Hussard, om erachter te komen wat anti-jihadisme training precies inhoudt, waarom ze ermee begonnen zijn, en wat voor soort mensen eropaf komen.