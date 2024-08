Deze foto’s tonen de kant van WECANDANCE die je nooit te zien krijgt

Murielle Scherre (41) is niet enkel lingerieontwerper, ze maakt ook analoge foto’s, en laat haar beelden altijd volledig onbewerkt. Vorig jaar werd ze uitgenodigd om foto’s te maken op WECANDANCE – het electromuziekfestival in Zeebrugge waar standaard heel de crème de la crème van de Instagrammers van ons land op afgestormd komt. Het is een beetje de Coachella van Blankenberg, behalve dat je gewoon overal kunt drinken.

Wie ooit foto’s van WECANDANCE in zijn Instafeed heeft zien passeren, zag vooral glamoureuze outfits met veren, glitters en op Photoshop gepimpte lichamen. De rauwe beelden van Murielle laten ons een andere kant van het festival zien, een ongepolijste blik achter de schermen, en dat voelt goed.

“De dag voor het festival was alles bijna klaar en werden de tenten geïnstalleerd. En dan begon het opeens te stormen”, vertelt Murielle. “De grote tent vloog bijna weg, het was een grote chaos. Dus maakte ik gebruik van de gelegenheid om foto’s te maken van al die doorweekte mensen.”

Murielle is een grote adrenaline- en motorfan. De acrobatische show van motorrijders waren haar favoriete moment van het festival. Of eerder haar favoriete gemiste moment, omdat ze toen net had besloten iets te gaan eten.

Dus bedacht ze een andere oplossing: “Ik trok samen met vijf motorrijders naar het strand en ze reden rond me heen terwijl ik foto’s maakte. Het was pikdonker… Geweldig!” Al moet ze wel toegeven dat er maar vier foto’s uit de dertig gelukt waren. “Da’s het risico van analoge fotografie.”

Murielle Scherre presenteert een selectie van haar foto’s op de tentoonstelling last days of magic where were you?, die op vrijdag 26 juni opent bij ZWARTWIT in Gent. Wij tonen je hieronder alvast onze eigen exclusieve selectie.

