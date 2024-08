We demonteerden de iPhone X en het lijkt alsof er alleen batterijen in zitten

We zijn samen met iFixit in Australië om de nieuwe iPhone X uit elkaar te halen. We kochten de telefoon, sprongen in de auto en raceten naar elektronicafabrikant Circuitwise in een voorstad van Sydney.

We gooiden dat ding in een röntgenscanner om te kijken wat er allemaal in zit. En wat blijkt, dat ding zit vol met batterij, en de rest van de componenten is alleen maar kleiner geworden. Onze eerste indruk is dat het ding echt heel anders gemaakt is dan eerdere iPhones.

“De vraag is hoe Apple Face ID in dat ding heeft gekregen zonder de telefoon groter te maken en toch een betere batterijduur er uit heeft weten te persen,” vraagt Kyle Wiens terwijl we de telefoon uit elkaar halen. “Het antwoord: miljarden en miljarden dollars.”

Wat Apple door al dat geld heeft gekregen, is een moederboard dat uit meerdere lagen bestaat. Daardoor is alles wat de iPhone nodig heeft om te werken heel veel kleiner geworden: “Dat is technisch gezien een grote stap voorwaarts, want de uitdaging is altijd om deze dingen kleiner en kleiner te maken.”

In de iPhone X zitten een OLED-scherm, de gezichtsherkenningssensors, een batterij met twee cellen, een minuscuul moederbordje en de twee camera’s.

“Uiteindelijk zitten er alleen een scherm, batterij, camera en een chip in,” zei Wiens. “Het moederbord nog kleiner krijgen, is echt een big deal.”