We gingen op zoek naar Xennt, ‘de grootste spammer van Nederland’

Ping! Een mailtje in je inbox van het CJIB. Een boete voor te hard rijden. Maar: je hebt helemaal geen auto. Het is een phishingmail, en je had er bijna op geklikt.

Hoeveel van die mailtjes komen er wel niet voorbij? En toch weet niemand wie er achter die mailtjes zitten. Het spoor van zo’n phishingmail terugvolgen is praktisch onmogelijk. En dus wordt er zelden iemand opgepakt wegens phishen. Maar ze moeten toch érgens vandaan verstuurd worden. Waar dan?!

Videos by VICE

De stichting Spamhaus wijdt haar leven aan die vraag. Vanuit Genève en Londen houdt Spamhaus een lijst bij met de grootste spammers ter wereld. De lijst draagt de futuristische titel Register of Known Spam Operations, ofwel ROKSO.

Maar liefst 76 namen staan er op die twijfelachtige lijst. Ik vroeg me af: zitten daar ook Nederlanders tussen?

Ja dus. Eentje, om precies te zijn.

Lees verder op Motherboard.