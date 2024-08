We lanceerden seizoen 3 van ‘King of the Road’ in een Antwerps skatepark

Aangezien we bij VICE bijna even graag feestjes organiseren als feestjes crashen, leek het nieuwe seizoen van King of the Road ons de perfecte aanleiding om er nog eens eentje op poten te zetten. Naar de juiste venue hebben we niet lang moeten zoeken, nu je aan de Antwerpse Jordaenskaai voor het Nokia BK Skate en de Antwerp Skate Contest een pop-upskatepark vindt. Op de baan waar Axel Cruysberghs vorige week nog Belgisch kampioen werd, installeerden we een groot scherm dat slechts één keer uitviel – gelukkig entertainde een van de aanwezigen de rest van het publiek tijdens dat intermezzo met een paar ad fundums.

We toonden de eerste twee afleveringen aan een tribune vol superkritische Antwerpse skaters die allemaal een favoriet team kozen en tegen het einde van de screening twijfelden tussen zelf het skatepark betreden, meer pintjes drinken of naar huis bollen om hun tv te programmeren voor de nieuwe afleveringen van King of the Road, elke zaterdag om 20u30 op VICELAND.

Wie er niet bij kon zijn, kan hieronder zien hoe het eraan toeging.

