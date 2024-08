We legden bezoekers van Les Ardentes belangrijke dilemma’s voor

Dit jaar stelde het Luikse festival andermaal een goed gevulde poster voor. Misschien iets te vol zelfs. Skepta, Damso, Alkapote, Migos, Moha the Squale, Wiz Khalifa … Zoveel namen. Zo weinig tijd. Toch vonden we een moment om de festivalgangers een aantal lastige dilemma’s voor te leggen. Lastige keuzes tussen hygiëne, seks en een nieuw kapsel. We zochten de grenzen op tussen esthetiek en ethiek. Het was niet voor iedereen even gemakkelijk.

Marty (22) & Vladimir (20)

Videos by VICE

VICE: Hey jongens, zouden jullie liever een jaar lang met het kapsel van Tekashi69 rondlopen of vier dagen opgesloten zitten op het toilet van Les Ardentes?

Marty: Het haar van Tekashi, zonder twijfel. We houden van originele kapsels.

Vladimir: Ja, ik ga ook voor het kapsel. Ik geef wel om mijn uiterlijk, maar zo erg is het niet.

En als je het kapsel mag omruilen voor zijn tattoos, blijven jullie dan bij je keuze?

Marty: Een jaar lang met zijn tattoos? Ik denk dat dat best een toffe ervaring zou zijn.

Zou je liever het hele festival nuchter blijven of telkens enkel het laatste nummer van je favoriete artiest zien?

Marty: We blijven sowieso liever nuchter, we zijn serieuze gasten. Kijk maar naar mijn perskaart. We zijn aan het werk meneer. [lacht]

Een iets moeilijkere vraag: Liever het hele festival een brandschoon privé toilet of vijf minuten zoenen met je favoriete artiest?

Vladimir: Ik denk niet dat mijn vriendin dit artikel zal lezen, dus ik kan eerlijk antwoorden. Helaas zijn Skepta en Takashi mijn favoriete artiesten, maar Angèle zie ik wel zitten. Ik trek mijn plan dus wel met de gewone toiletten.

Romain (25), Harri (25) & Antoine (21)

VICE: Hey, zouden jullie liever al je bezittingen verliezen tijdens het festival of vier dagen lang je vrienden verliezen?

Harri: Mijn vrienden kwijtraken, natuurlijk. Het is elke man voor zich.

Antony: Als ik ze aan het einde van het festival weer terug vind, kan ik ze wel voor een paar dagen opofferen.

Romain: Ik weet het niet hoor jongens, materiële zaken kunnen ons toch niets schelen? We zijn trouwens met amper iets naar hier gekomen.

Next level. Een nacht met Angèle doorbrengen of Damso als beste vriend voor het leven hebben?

Romain: Buddies voor het leven met Damso, we hebben een heleboel meiden zoals Angèle om ons heen.

Harri: Ik ben het volledig met je eens.

Oke, jullie weten duidelijk wat jullie willen. Als je dan moest kiezen tussen elke ochtend wakker worden door het geluid van mensen die seks hebben of van vijf gasten die een uur lang ‘Wonderwall’ zingen?

Harri: Mensen die neuken zijn eerlijk gezegd niet zo slecht als een wekker.

Romain: Ja, mensen die neuken geven werken best inspirerend…

En als het je vrienden zijn?

Antoine: Nog beter! Dan kunnen we meedoen.

Ahmadu (24) & Yassine (25)

VICE: Yo, zouden jullie liever naar een optreden gaan van Damso die Justin Bieber covert of een concert van Justin Bieber met Damso’s nummers?

Ahmadu: Damso doet alles beter dan hoe Justin Bieber het doet, het zou zwaarder klinken.

Yassin: Ja, zeker, direct Damso… En dan, stel je voor dat Justin zingt: “T’es Sara Connor, je suis Terminator dans ta teu-cha”, nee bedankt.

Het hele festival nuchter zijn of erachter komen dat je favoriete artiest playbacked?

Yassin: Ik drink niet, dus het probleem is vlug opgelost.

Ahmadu: Ja, en onze favoriete artiesten, die playbacken toch al, maar we keren ze niet de rug toe.

Stelt jullie dat niet teleur?

Ahmadu: Zolang wij ons amuseren zijn we gelukkig, we zien de artiesten waar we fan van zijn in het echt en niet op Instagram. En geplaybacked of niet, daar gaat het niet om. Neem Tekashi69 als voorbeeld. Hij zorgt voor een fantastische sfeer, geplaybacked of niet.

Over Tekashi69 gesproken, zou je liever een jaar lang met zijn kapsel rondlopen of het hele festival in een Dixi opgesloten zitten?

Yassin: Argh, het is warm… Maar je moet offers maken. Opgesloten zitten op toilet dan maar.

Ahmadu: Ja, we komen niet aan het haar. Ik zit liever opgesloten. Het haar is te waardevol, zie maar naar dit meesterwerk.

Loreyna (20) & Lena (20)

VICE: Dag meiden. Zouden jullie liever geblinddoekt een moshpit ingaan met Playboi Carti of een heel optreden naast een kerel staan die alles woord voor woord meezingt?

Lena: Dat is moeilijk, want ik kan echt niet tegen mensen die vals zingen.

En kiezen tussen al je bezittingen verliezen of je vrienden gedurende het hele festival?

Loreyna: Mijn vrienden kwijtraken, zeker weten. Je weet zeker niet wat ik allemaal bij heb.

Lena: Ja, mijn kleren en alles, dat is te belangrijk. Bovendien hebben we sommige optredens al apart gedaan, we amuseren ons en achteraf vertellen we wat we hebben meegemaakt.

Als je de kans had de nacht door te brengen met Damso of BFF’s zijn met Angèle, wat kies je dan?

Loreyna: Damso, direct.

Lena: Oh ja. Damso, als je me hoort… ik hou van je. Maar ik ga ook direct voor Damso. Niet voor een nacht maar voor het leven, we trouwen vanavond nog.

Dertio (20)

VICE: Zou je liever cocaïne aan minderjarigen verkopen of met explosieve diarree aan de mainstage staan?

Dertio: Ik heb diarree gehad en ik panikeerde. Ik moest een vriend bellen om toiletpapier te komen brengen. Daar moest ik 20 minuten op wachten in de stank en de hitte van de toiletten. Dat voelde als een groot onrecht.

De nacht spenderen met Angèle of Damso als vriend voor het leven?

Damso kan Angèle nu al krijgen, dat weet ik zeker. Dus als ik vrienden met hem zou zijn, kunnen we vast wel iets regelen. Ik heb alle respect voor Angèle, maar we zouden zeker wel plezier kunnen hebben. Nee, nee, grapje. Serieus, ik verkies sowieso vriendschap met Damso. Angèle is leuk maar je begrijpt dat andere dingen belangrijker zijn in het leven. Ik zou er meer aan hebben om vrienden te zijn met Damso, denk ik.

Zouden je liever geblinddoekt een moshpit ingaan met Playboi Carti of een heel optreden langs een gast staan die alles woord voor woord meezingt?

Geblinddoekt een moshpit in, dat moet lachen zijn. Het lijkt me enorm gevaarlijk, maar ik heb er wel zin in. Migos lijkt me er ook het juiste moment voor.

Shana (20), Camelia (19) & Mahé (20)

VICE: Dag dames, zouden jullie liever het hele festival nuchter blijven of telkens enkel het laatste nummer van je favoriete artiest zien?

In koor: Nuchter blijven.

Shana: Ik kom naar het festival om onze favoriete artiesten te zien, van het begin tot het eind. Het is nooit hetzelfde, elke show is anders. En wel, nuchter zijn, zo erg is dat niet.

En kiezen tussen vier dagen lang opgesloten zitten op toilet of jullie prachtige kapsels voor een heel jaar inruilen voor dat van Tekashi69?

Camellia: 69 zijn coupe, zonder twijfel. Het zou mega opvallend zijn, maar het past wel bij me, denk ik.

Mahé: In de wachtrij naar het toilet vast staan is al een nachtmerrie, laat staan IN het toilet…

Camillia: Ja, en afhankelijk van na wie je komt in het toilet, kan er ook nog een onvoorstelbare stank hangen.

Eve (23), Louise (24), Manon (24) & Milena (24)

VICE: Hallo meiden, zouden jullie liever bevriend zijn met Angèle of de nacht doorbrengen met Damso?

Louise: Dan ga ik direct voor Damso. Zonder twijfel.

Maar Angèle is evengoed tof, toch?

Eve: Ja, maar met Damso zou het denk ik een fantastische nacht zijn. Hij laat je dingen verlangen… Voor zijn persoonlijkheid, zijn grootte en vooral zijn mood.

En als je moest kiezen tussen kamperen tussen al je exen of voor 24 uur non-stop worden gefilmd via Facebook live?

Eve: Mijn exen, dat is een veilige keuze.

Manon: Voor mij ook. Ik sta op goede voet met ze allemaal, dus dat zou voor mij geen probleem zijn.

Als je dan moest kiezen tussen elke ochtend wakker worden door het geluid van mensen die seks hebben of vijf gasten die een uur lang Wonderwall zingen?

Manon: Wonderwall, toch meiden? Dat is toch rustiger wakker worden dan met het geluid van oude zakken elke ochtend.

Milena: Maar dit lied … voor mij persoonlijk liever niet. Dat blijft te lang in je hoofd hangen. En zolang mijn buren blij zijn, zie ik het probleem niet. Als je het beiden tegelijkertijd kunt, is dat perfect voor dit dilemma.