We legden de nieuwe regering langs de schaal van saai

Gefeliciteerd met het nieuwe kabinet! Het heeft even geduurd, namelijk 225 dagen, maar vandaag stonden de nieuwe ministers eindelijk bij de koning op de trap en kan het geregeer beginnen. Wat het nieuwe kabinet ons allemaal precies gaat brengen is nog even afwachten, maar wat nu al wel lijkt vast te staan is dat de ministerraden en andere vergaderingen van de nieuwe regering niet de meest poppin’ evenementen van het land worden. Want deze ministersploeg is op het oog zoutelozer dan het supermarktschap met voeding voor nierpatiënten.



Van alle ministers en staatssecretarissen is er helemaal niémand bij die eruitziet alsof hij of zij weleens lekker een feestje op gang trekt. Niemand van deze mensen heeft een heimelijke passie voor flügel, dat zie je meteen. Er is niemand met een klompvoet, niemand met een knobbelneus en niemand met enorme jopen. En dat hoeft misschien ook niet per se, maar het zou toch aardig zijn als er op z’n minst één semi-gekkerd tussen zou zitten die het geheel een beetje kleur zou geven – nog los van het feit dat dit kabinet witter is dan de Histor Kleurenwaaier Wittinten. Als het kabinet een lied zou zijn, zou het qua absolute normaalheid en saaiheid het dichtst in de buurt komen van One van U2, iets wat Mark Rutte trouwens zelf precies ook vindt, zo zei hij vanochtend op de radio. One is tenslotte met kop en schouders het minst edgy nummer ooit gemaakt, ondanks dat gitarist The Edge zelf het nummer mede heeft geschreven.

Maar ook saaiheid heeft zijn gradaties. De grote vraag is daarom vandaag: is er iemand die saaier en minder saai is dan de rest? Om daar achter te komen, en omdat je in alle andere media al kan lezen wie precies wie is, en wat die mensen allemaal doen op een dag, keken we naar de bordesfoto, en legden we alle ministers langs de schaal van saai, die speciaal voor deze gelegenheid opnieuw geijkt moest worden.

Mark Rutte, Minster-President

Zoals we eerder al schreven op VICE is Mark Rutte de gemiddeldste man van Nederland. Zijn favoriete tv-programma is DWDD, hij luistert dus graag naar U2 en het meeste edgy ding dat hij ooit heeft gedaan was een tripje naar Eurodisney, vertelde hij aan de Margriet. Feit is wel dat deze man al ruim zeven jaar premier van Nederland is. Als hij deze termijn uitzit is hij elf jaar aan de macht. Elf jaar waarin Nederland steeds verder afglijdt naar de middelmaat.

Cijfer op de schaal van saai: een zesje

Hugo de Jonge, Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Op de bordesfoto doet Hugo de Jonge iets geks. Hij draagt als enige in het gezelschap bontgekleurde schoenen. Portugese schoenen van 199 euro om precies te zijn. Nu denk je misschien: hé, hij doet iets geks, dat is niet saai! Maar wat is er saaier dan iemand die zijn saaiheid probeert te verhullen met kek schoeisel? Frénk van der Linden is ook niet opeens een spetterende persoonlijkheid omdat-ie soms een bloemetjesoverhemd draagt.

Cijfer op de schaal van saai: een zesje

Kajsa Ollongren, Binnenlandse Zaken

VICE-premier Kajsa Ollongren was heel even burgemeester van Amsterdam. Ik ken haar verder niet, maar het moet de meest enerverende maand van haar leven zijn geweest. Ze werkte na haar studie vijftien jaar op het ministerie van Economische Zaken. Ik heb een tip voor mensen die moeilijk in slaap komen: probeer eens vijftien jaar op het ministerie van Economische Zaken te gaan werken. Succes gegarandeerd.

Cijfer op de schaal van saai: een zesje

Carola Schouten, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Carola Schouten had in een ander leven best een sprankelend mens kunnen zijn, een beetje zoals Georgina Verbaan misschien wel minister had kunnen worden als ze wat andere keuzes in haar leven had gemaakt. Maar waar Georgina koos voor een bestaan als soapster, ging Carola de politiek in. Eén van deze twee vrouwen is nog weleens ladderzat in de hoofdstedelijke horeca aan te treffen, en het zal geen verrassing zijn dat het Carola niet is.

Cijfer op de schaal van saai: een zesje

Wopke Hoekstra, Financiën

Als hét ding waaraan mensen je herkennen je gekke voornaam is, zegt dat waarschijnlijk iets over de rest van je persoonlijkheid. Nou is Wopke ook wel een zeer sicke naam, maar de man achter de naam is dat in zijn geheel niet. Bovendien – en dit is een ongefundeerde uitspraak, want ik heb hem nog nooit zien zitten – ziet Wopke eruit alsof hij manspreadt als een malle.

Cijfer op de schaal van saai: een zesje

Wouter Koolmees, Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wouter Koolmees is de ict’er van het kabinet. Iedereen die weleens op een kantoor heeft gewerkt weet dat ict’ers niet de meest sprankelende mensen zijn. De grootste vraag die Wouter Koolmees oproept is dan ook hoe de ict’ers zijn die op zijn departement werken.

Cijfer op de schaal van saai: een zesje

Halbe Zijlstra, Buitenlandse Zaken

Dat Halbe Zijlstra naast een griezel ook nogal saai is, bewees hij deze week in een interview met de NOS, waarin hij zei dat hij het als een belangrijke taak als minister ziet om Nederland te houden zoals het is. Want tja, je zou toch eens iets nieuws proberen.

Cijfer op de schaal van saai: een zesje

Eric Wiebes, Economische Zaken en Klimaat

Diep van binnen is Eric Wiebes helemaal geen saaie man. Wiebes zou ook liever op poolwolven jagen, of op een motor door Bolivia reizen en daarna een revolutie starten in een willekeurig land. Maar het liep net even anders in het leven van Wiebes en nou staat-ie daar maar mooi saai te wezen.

Cijfer op de schaal van saai: een zesje

Sander Dekker, Rechtsbescherming

Sander Dekker ziet eruit als de saaie versie van die op zichzelf al heel middelmatige Hans die Heel Holland Bakt heeft gewonnen. Waarschijnlijk kan hij alleen geen lekkere Malokoffs bakken, dus wat blijft er dan nog over?

Cijfer op de schaal van saai: een zesje

Sigrid Kaag, Buitenlandse Zaken (handel en ontwikkelingssamenwerking)

Sigrid Kaag kwam de afgelopen weken onder vuur te liggen omdat ze in haar tijd als VN-vertegenwoordiger in Libanon hing met hooggeplaatste leden van Hezbollah. Dat klopte ook wel, alleen was het enige dat ze met die mensen deed een beetje vergaderen. Krijg je een keer de kans om met sicke terroristen te hangen, ga je met ze zitten vergaderen. Gaap!

Cijfer op de schaal van saai: een zesje

Ank Bijleveld, Defensie

Op het ministerie van tanks en straaljagers, het ministerie van lekker oorlogje voeren in landen waar we eigenlijk niks mee te maken hebben, hoop je op een stoere man of vrouw, iemand met wie je een oorlog zou willen voeren, bij wijze van spreken. In plaats daarvan hebben we Ank Bijleveld, een vrouw die een vogelspin op haar jurk heeft gezet om maar te laten zien dat ze heus niet bang is aangelegd. Misschien is het een goed idee als we tijdens de volgende missie Ank Bijleveld meesturen, en haar net zo lang laten praten tot de tegenstander in slaap is gevallen.

Cijfer op de schaal van saai: een zesje

Ferdinand Grapperhaus, Justitie en Veiligheid

De enige manier waarop Ferdinand Grapperhaus niet saai zou zijn, is als zou blijken dat hij eigenlijk een robot is. Dat is totaal niet uitgesloten, het is zelfs best waarschijnlijk, maar tot hier uitsluitsel over bestaat is het gewoon een man met een voorhoofd dat op de planeet Ferenginar niet zo misstaan.

Cijfer op de schaal van saai: een zesje

Ingrid van Engelshoven, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Weet je nog dat je als kind bij die ene tante ging logeren, en dat je best wel hyped was, omdat logeren een van de meest enerverende gebeurtenissen is in het prille leven van een kind? En weet je nog dat die tante je een half uur eerder naar bed stuurde dan je eigen ouders, en hoe bijtend de teleurstelling daarover was? Die tante is Ingrid van Engelshoven.

Cijfer op de schaal van saai: een zesje

Arie Slob, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (basis- en voortgezet onderwijs, media)

Arie Slob ziet eruit als een leuke vent. Je maakt een praatje met hem na het stappen, laat je overhalen om nog even een glas whisky te drinken bij hem thuis – denk je – maar als je eenmaal bij ‘m op de bank zit, en je niet meer weg kan blijft hij maar doorzagen over onderwijshervormingen.

Cijfer op de schaal van saai: een zesje

Cora van Nieuwenhuizen, Infrastructuur en Waterstaat

Het lijkt misschien alsof Cora van Nieuwenhuizen op het moment dat deze foto wordt gemaakt een enorme, knetterende scheet laat, iets dat haar in een klap niet-saai zou maken, maar dat is dus niet zo. Dat is wat er mis is met dit land.

Cijfer op de schaal van saai: een zesje

Bruno Bruins, Volksgezondheid, Welzijn en Sport (medische zorg)

Deze man is zo saai dat er werkelijk niets over hem te zeggen valt. Zelfs de rest van het door en door saaie kabinet vindt hem de saaiste, daarom staat hij een beetje buiten de groep. Laten we het nooit meer over Bruno Bruins hebben.

Cijfer op de schaal van saai: een zesje