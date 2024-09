​We mochten als eerste kijken bij Enversed, het eerste VR-pretpark van Nederland

Bij een groezelige achteringang van het Veemgebouw in Eindhoven komen we de ouders tegen van een van de oprichters van Enversed, het eerste ‘virtual reality entertainment center’ van Europa. Alles moet voor de opening op aanstaande vrijdag af zijn, dus ook paps en mams moeten in de weer met kwasten, bussen lak en houten planken. Er moest nog een hoop gebeuren, maar na mijn bezoek ben ik ervan overtuigd dat dit een van leukste dingen ooit kan worden.

Dit is Enversed: een betonnen ruimte van 3000 m2 waar bezoekers op allerlei verschillende manieren kunnen spelen met virtual reality – en wij mochten er kijken voor het openging.

Videos by VICE

Als we binnenkomen is de enorme hal nog vrijwel leeg, maar dat kan het enthousiasme van medeoprichter Edward van Overbeek niet drukken. Terwijl we door de ruimte lopen, gebaart hij naar plekken waar “mensen met een klein autootje door een soort Mars-landschap kunnen rijden” en verderop “op een balk boven een afgrond kunnen balanceren.”

Het vergt wat fantasie om het voor je te zien, want er staat nog zo goed als niks. Alleen een hoek van een paar honderd vierkante meter wordt nu gevuld door een negen ruimtes met drie muren. Het doet enigszins denken aan een squashbaan, maar dan met meer computers en televisies en minder zweterige veertigers.

Een ruimte die je dus met z’n zessen kan afhuren, min bank, tv’s, VR-headsets, mensen en fun.

“Hier komt dan nog een bank voor te staan, zodat maximaal zes mensen per ruimte interactie kunnen hebben met de twee spelers,” legt Edward uit. “De mensen op de bank kunnen dan op de schermen zien wat de twee spelers in VR zien.” De bedoeling is dat groepen die ruimtes kunnen huren om daar verschillende activiteiten in virtual reality te doen. In totaal zou Enversed tegelijkertijd meer dan 50 mensen in virtual reality kunnen hebben.

Het idee voor dit VR-pretpark bestaat nog helemaal niet lang. Afgelopen februari richtten zes jongeren een bedrijfje op, zo vertelt Edward voor ons bezoek aan te telefoon. “We begonnen met wat projecten voor klanten, maar besloten toen om een andere tak van sport op te richten en onze vleugels uit te slaan in de entertainmentwereld. We geloven namelijk dat VR een middel is om mensen samen te brengen.”

Frank Hartman, game-ontwikkelaar voor Enversed, aan het werk.

Dat klinkt enigszins onwaarschijnlijk – het hele idee van VR is om een wereld te creëren die zo meeslepend is dat je de werkelijkheid om je heen vergeet – maar Edward legt het concept overtuigend uit.

“Het gaat nu fout op het moment dat je met meer mensen tegelijkertijd wil gamen. Een totale set met een HTC Vive en een computer kost rond de 3000 euro, dus als je met je vrienden tegelijk wil gamen kan je dat nog niet betalen,” zegt hij. Ook is het onwaarschijnlijk dat je in huis genoeg ruimte hebt om meerdere VR-sets aan te sluiten, zonder dat je elkaar constant voor je kop slaat. “We richten ons op dat gat in de markt.”

“Het sociaal maken is voor ons heel belangrijk, dus we hebben samenwerking in de games ingebracht,” vervolgt hij. Enversed heeft namelijk een eigen ontwikkelafdeling die originele games bedenkt, ontwerpt en bouwt.

Hoewel de opstelling nog niet helemaal compleet was, mochten we een paar van die games uitproberen in een van de VR-ruimtes. Zo was er een game waarbij je virtuele pinguïns moet stapelen om een zo hoog mogelijke toren van pinguïns te bouwen, een game waarbij je dingen moet verzamelen en schieten en nog een soort demo waarbij je in 3D bolletjes met elkaar moest verbinden – redelijk standaard, kleine VR-games. Die waren leuk – zeker als je weet dat de eerste games vlak voor de zomervakantie in ontwikkeling gingen – maar het verschil zat echt in de games die je samen kan spelen.

Zo was er een game waarbij spelers aan weerszijden van een keuken staan en samen gerechten moeten bereiden die ze steeds sneller op een lopende band moeten zetten. Of een game waarin twee spelers tegen elkaar met pijl en boog moeten schieten op dingen. Het zijn alsnog redelijk simpele games, maar ze geven wel aan wat er mogelijk is als je twee spelers kan neerzetten in een omgeving waarin bijna alles kan. En de lol die je als toeschouwer kan hebben als twee van je vrienden wild aan het zwaaien zijn, terwijl er in het echt niets aan de hand is.

Later komen er volgens Edward meer spellen waarin samenwerking nóg belangrijker wordt. In november komen er een aantal ‘Escape Rooms’ uit waarbij spelers moeten zien te ontsnappen uit een virtuele ruimte, al dan niet in samenwerking met de mensen op de bank die dingen kunnen zien die in de virtuele wereld niet zichtbaar zijn. En er komt ook een soort adventuregame “zoals Zelda” waar om de zoveel tijd nieuwe levels aan toegevoegd worden, zodat je terug wil blijven komen.

Achter de roeimachines zie je iets minder dan een kwart van de hele ruimte

Dan hebben we het nog niet gehad over “fase 2” van Enversed. Nu zijn de ervaringen voor spelers nog gebonden aan kamers of fitnessapparaten omdat de VR-brillen vast zitten aan pc’s. Maar in de toekomst moet die computers in een rugzak passen “en dan kun je naar de ultieme ervaring met 7D,” zegt Edward. 7D? “Ja, drie ruimtelijke dimensies, geluid, wind, geur, warmte en trillingen.”

Je moet je voorstellen dat je dan met een VR-bril en een rugzak rondloopt door de ruimte, en als je in de VR-wereld een pilaar ziet, je deze pilaar ook in het echt voelt. In de VS is al iets soortgelijks, The Void, waarin spelers in VR rond kunnen lopen door een omgeving. Een soort lasergamen, maar dan next level. Volgens Edward willen ze daar in Eindhoven komende zomer mee gaan experimenteren.

“Het mooie is dat onze opstelling volledig modulair is. We kunnen kamers toevoegen en eraf halen als onze ervaringen veranderen. En bovendien willen we dat de ruimte hier in Eindhoven een soort showroom is voor mensen die geïnteresseerd zijn om franchiser te worden. Uiteindelijk willen we dit soort ruimtes ook hebben in Londen, Parijs, Amsterdam, New York, et cetera,” vertelt Edward.

Maar dat is voorlopig nog toekomstmuziek. Eerst moet Enversed vrijdag opengaan voor het publiek en aantonen dat het een succesvolle formule kan zijn. En ergens vermoed ik dat dat niet echt kan missen. Hoe leuk is het als je met een groep vrienden ’s avonds een VR-ruimte kan afhuren om elkaar uit te lachen? Of als je als bedrijf de hele ruimte kan nemen om een middag je dikke collega’s te zien spelen alsof ze kinderen van tien zijn?

Als ik af kan gaan op onze kleine preview, dan kan ik me niet voorstellen dat dit geen succes wordt. De eerste neiging is om dit te vergelijken met een arcade, maar het is veel meer dan dat. We leven ineens in een tijd dat je met vrienden voor een bescheiden bedrag een soort holodeck kan huren. Een plek waarin bijzonder weinig dingen onmogelijk zijn, en waar je niet in je eentje in rond hoeft te dwalen. Waarom nog naar een café of club als je naar Mars of een gekke alienwereld kan?

Er bestaan zorgen dat VR van mensen eenzame kluizenaars zou kunnen maken, en dat zal ongetwijfeld voor sommigen ook gelden, maar de meeste mensen zijn sociale wezens die bijzondere dingen met anderen willen beleven. En een plek als Enversed geeft die mogelijkheid. Het is alsof je met z’n allen kan verdwijnen in een droom.

Hoewel de ruimte nog in aanbouw was en er nog vrijwel niets te zien was van de uiteindelijke ervaring die het gaat bieden, prikkelde dat mijn fantasie misschien nog wel meer dan wanneer alles al klaar zou zijn. Het meest magische van VR is namelijk dat je een fantasiewereld kan projecteren op de werkelijkheid waarin je fysiek beweegt, zelfs als die werkelijkheid een grote, kale, betonnen ruimte is.

Tijdens Dutch Design Week heeft Enversed trouwens een expo waar bezoekers virtual en mixed reality actief kunnen ervaren. Ga dus vooral langs als je in de buurt bent. En hier kan je een plekje reserveren om met je vrienden de tijd van je toekomstleven te hebben.