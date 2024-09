We moeten de zeebodem reguleren voordat de mijnbouwindustrie hem kapotmaakt

Een groep internationale mariene wetenschappers publiceerde afgelopen donderdag een artikel in Science waarin ze de noodzaak van een internationale wet om de oceaanbodem te beschermen benadrukken. Op die manier kunnen unieke en grotendeels niet in kaart gebrachte ecosystemen uit de diepe zee gered worden. Het artikel kwam als een antwoord op de groeiende bedreiging van deze ecosystemen door commerciële diepzee-activiteiten, en dan vooral diepzeemijnbouw.

De diepe oceaan (praktisch alles dat dieper is dan 200 meter) beslaat ongeveer 65 procent van het aardoppervlak, maar we weten er eigenlijk verrassend weinig over. We hebben zelfs betere kaarten van het oppervlak van Mars, dan van onze eigen oceaanbodem. Dan hebben we het nog niet eens over onze kennis van alle levensvormen die honderden meters onder het oppervlak leven. Het ontdekken van nieuwe soorten is een groot ding in de zeebodem-ecologie, volgens ecoloog Andrew Thurber van Oregon State University. Dat is leuk voor de wetenschap, maar tegelijkertijd verontrustend, aangezien het onze onwetendheid over de diepe oceaan aantoont.

