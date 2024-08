We spraken de maker van deze buitengewone ballonkunst

Dit artikel verscheen oorspronkelijk bij Motherboard US.

Heel af en toe vind je kleine pareltjes verborgen in de vuilnisbelt die het internet heet. De Tumblr van Masayoshi Matsumoto is zo’n schatkist. Matsumoto maakt met gekleurde ballonnen een heel dierenparadijs na, zoals een clown op een kinderfeest.

Videos by VICE

Maar de ballondieren van Matsumoto zijn andere koek. Zijn sculpturen hebben niets weg van de simpele honden en vlinders die je op een troosteloos kinderpartijtje tegenkomt, want de ballonkunstenaar maakt specifieke diersoorten en planten na – op een enorm gedetailleerde manier.

Cephonodes hylas vlinder, in ballonnen en in het echt. Beeld: Matsumoto en Wikipedia Commons

Matsumoto zegt op zijn blog dat hij voor zijn sculpturen alleen ballonen gebruikt –– geen stiften, tape, helemaal niets. Dit maakt de waarheidsgetrouwe sculpturen alleen maar indrukwekkender, zoals de gedetailleerde pupillen van de octopus hieronder.

Beeld: Masayoshi Matsumoto

Matsumoto vertelt in een email dat hij begon met het maken van ballonsculpturen nadat hij een tijdje in een circusgezelschap meedraaide. Daarna kostte het de artiest nog een jaar of zes om de ballondieren zo nauwkeurig te maken als ze nu zijn. Om de sculpturen te maken is wel een flinke portie geduld nodig, vertelt Matsumoto. Het duurt ongeveer twee tot zes uur per creatie.

Door de aandacht voor detail en de keuze om hele specifieke diersoorten te maken, zou je denken de kunstenaar een wetenschappelijke achtergrond heeft. Hoewel hij chemische technologie heeft gestudeerd, zegt Matsumoto dat hij als klein kind al interesse had in dieren en schepsels.

Beeld: Masayoshi Matsumoto

Matsumoto’s aandacht voor detail en interesse in biodiversiteit is duidelijk te zien in deze slak. De tentakels van dit schattige beestje zijn aangetast door een Leucochloridium, een parasiet die in de ogen van slakken groeit.

Beeld: Masayoshi Matsumoto

Dit is een axolotl, een Mexicaanse salamander.

Lelietje-van-dalen. Beeld: Masayoshi Matsumoto

De ballondieren van Matsumoto hebben geen lang leven. Nadat Matsumoto zijn creaties heeft vastgelegd op foto, prikt hij de ballonnen door. Gelukkig besteed Matsumoto net zoveel aandacht aan het vastleggen van zijn sculpturen als het maken van de beestjes zelf. Zo kunnen wij nog lang genieten van de ballondieren, als ze zelf al een leeggelopen hoopje rubber zijn geworden.