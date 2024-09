We spraken de man achter het illustere instagramaccount De Snackmuur

Vorige week vond er een stille revolutie plaats op internet toen het instagramaccount De Snackmuur live ging. Het account is een verzameling van levensgrote snacks, die zich voor de gelegenheid niet in de vitrine van de snackbar bevinden, maar in de buitenwereld. In een speeltuin, op een kermis, op het werkterrein van een bouwvakker.

Om deze fascinatie beter te kunnen begrijpen, besloot ik de mysterieuze oprichter te benaderen via Instagram. Ik kreeg de snackkunstenaar te pakken en hij bleek bereid om zijn inzichten te delen, onder voorwaarde van anonimiteit.

Videos by VICE

Kunst met worstenbroodjes. Alle foto’s via De Snackmuur

MUNCHIES: Wat een geweldig instagramaccount. Waarom wil je anoniem blijven?

Anonieme snackkunstenaar: Ik heb geen zin in gedoe. Het is een instagramaccount waar ik plaatjes op zet voor de lol van mezelf en anderen. Ik zie niet in waarom ik daar een identiteit aan moet hangen.

Kunst met braadworst.

Nou, dan niet. Hoe kwam je op het idee om een instagramaccount te wijden aan Nederlandse snacks?

Op aandringen van een vriendin. Ik maak al een paar jaar dit soort plaatjes, uit fascinatie voor Hollandse snackbars. Snacks die wat mij betreft cultureel erfgoed zijn. Ook de namen van de snacks zijn classic: Bamiblok, Frikandel XXL, Bereklauw, Kipknots, Mexicano, Grizly, Rambo in Rockysaus, ik noem maar wat. Waar halen we dat toch vandaan?

Voorheen plaatste ik de plaatjes op Facebook, maar met Instagram krijg je een mooiere verzameling.

Kunst met frikandel

Waar haal je je inspiratie vandaan? In de snackbar, op de wc zoals die van de frikandel in de glijbaan doet vermoeden, of ergens totaal anders?

Haha, nee, niet op het toilet, maar de ideeën komen wel uit me glijden als drollen. Ik denk gewoon in snackvormen. Een bamiblok bijvoorbeeld, die heeft een goede vorm en dan ga ik op zoek naar beeld wat hierop aansluit, in dit geval de rafts van een wildwaterbaan. Het mooiste is als het klopt. Die betonmolen als ragoutbakje bijvoorbeeld, dat klopt gewoon, zowel in vorm als functie!

Kunst met bamischijf

Soms krijg ik ook een nieuw idee als ik op zoek ben naar een passend plaatje. Zo was ik bijvoorbeeld op zoek naar foto’s van luchtkastelen en kwam ik uiteindelijk terecht bij glijbanen. Die bleken zich supergoed voor snacks te lenen.

Kunst met saucijzenbroodje

In wat voor programma maak je ze?

In Photoshop. Het duurt ongeveer een kwartiertje om er een te maken. Het moet allemaal niet te lang duren allemaal, anders is de lol er vanaf.

Kunst met kipcorn

Welke snack zaagt de bouwvakker hier doormidden?

Het krokante jasje zou hem moeten verraden: dat is een Kipcorn.

Zou je je werk classificeren als kunst?

Nee, het is gewoon voor de lol. Een beetje photoshoppen in een verloren uurtje.

Kunst met pasteitje

Wat is zelf je favoriete beeld tot nu toe?

Toch wel de ragout-betonmolen, maar zeker ook de glijbanen! Die worsten hebben de potentie een heel erg fijne serie te worden.

Kunst met kroketten

Ben je van plan hier nog lang mee verder te gaan?

Nu ik een instagramaccount heb aangemaakt voel ik ergens wel een drive om steeds een leuker beeld te bedenken. Ik moet ervoor oppassen dat ik mezelf er niet in ga verliezen. Zolang ik er zelf om kan blijven lachen, zitten we goed, denk ik. Ik zet zo nu en dan een fotootje online en daar blijft het bij.

Kunst met kipnugget (?)

Wat snack je zelf het liefst, en hoe vaak?

Ik snack niet heel veel, zo eens in de één à twee weken haal ik friet met een broodje kroket of soms een kipsaté. Als ik mezelf echt wil trakteren dan trek ik een bamiblok uit de muur.

Smakelijk!