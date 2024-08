We spraken de uitvinder van de BioStabil over Tel Sell, hongerstakingen en bedrog

Als je het Groningse dorpje Godlinze vanuit het westen binnenrijdt, is Antoinette Hertsenberg de eerste persoon die je tegenkomt. Haar gezicht staat op twee grote borden op de oprijlaan van een blokvormig marmeren pand aan de rand van het dorp. Onderschrift: “TROS RADAR BEDRIEGT DE KIJKER”.



Was getekend: Bruno Santanera, uitvinder van de BioStabil 2000, een magnetische hanger die een betere gezondheid belooft. Zijn enorme protestborden in chocoladeletters misstaan in het verder doodkalme Godlinze, een in de kruin van Nederland gelegen dorp met slechts 265 inwoners.



Om dit te begrijpen, moeten we dertien jaar terug in de tijd. In het jaar 2004 ben ik een middelbare scholier met een overschot aan tussenuren, waarin ik meestal naar huis ga om voor de tv tosti’s te eten. Veel soeps wordt er overdag niet uitgezonden. Als je de repetitieve clipjes op TMF en belspelletjes met Gigi Ravelli zat bent, zap je vanzelf naar Tel Sell.



